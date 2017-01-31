Темниковой прочат место на Евровидение

"Хотели бы вы, чтобы она представила Россию в Киеве?" – фото певицы Елены Темниковой на фоне логотипа "Евровидения" с такой подписью разместила на своей странице в Instagram телеведущая Ольга Бузова. Темникова стала реальной соперницей Александра Панайотова за место на конкурсе.

В последнее время наиболее вероятной кандидатурой для поездки на "Евровидение-2017" считался Панайотов. Однако, судя по всему, у певца появилась серьезная конкурентка.

Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова выложила в свой Instagram интригующее фото с красноречивой подписью. На нем Елена Темникова стоит на фоне логотипа евроконкурса.

Ольга прокомментировала фото весьма эмоционально. "Ааа! Как же я хочу, ребята! Я считаю, что это сердце нашей музыки сейчас! Лично мое мнение. Была бы счастлива за подругу. А вы как считаете, мои хорошие?", – написала Бузова.

Мнения подписчиков телезвезды разделились. Одни согласились с ведущей, а другие посчитали, что пальму первенства стоит отдать Панайотову, который пытался безуспешно пробиться на "Евровидение" уже четырежды.

Отметим, в 2016 году Елена Темникова собрала множество наград, а также почти миллион радиоротаций. В 2007 году певица выступала на "Евровидении" в составе группы Serebro. А пока интрига о том, кто будет представлять нашу страну на конкурсе в этом году, сохраняется. Скоро мы узнаем имя счастливчика.