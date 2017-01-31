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Темниковой прочат место на Евровидение
В последнее время наиболее вероятной кандидатурой для поездки на "Евровидение-2017" считался Панайотов. Однако, судя по всему, у певца появилась серьезная конкурентка.
Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова выложила в свой Instagram интригующее фото с красноречивой подписью. На нем Елена Темникова стоит на фоне логотипа евроконкурса.
Ольга прокомментировала фото весьма эмоционально. "Ааа! Как же я хочу, ребята! Я считаю, что это сердце нашей музыки сейчас! Лично мое мнение. Была бы счастлива за подругу. А вы как считаете, мои хорошие?", – написала Бузова.
Мнения подписчиков телезвезды разделились. Одни согласились с ведущей, а другие посчитали, что пальму первенства стоит отдать Панайотову, который пытался безуспешно пробиться на "Евровидение" уже четырежды.
Отметим, в 2016 году Елена Темникова собрала множество наград, а также почти миллион радиоротаций. В 2007 году певица выступала на "Евровидении" в составе группы Serebro. А пока интрига о том, кто будет представлять нашу страну на конкурсе в этом году, сохраняется. Скоро мы узнаем имя счастливчика.
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