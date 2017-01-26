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Темникову замучили кошмары после разрыва с Фадеевым
"Еще долго снилось, что мне приносят для выступления очередной прозрачный костюм, снились и другие кошмары. Ты не представляешь,.. какой счастливой я была, когда в моей жизни закончилось Serebro!" – рассказала Елена.
По словам девушки, самым главным событием, которое помогло ей справиться со стрессом, стало рождение ребенка. "Мы с Димой планировали ребенка, и Бог подарил нам Сашку. Постепенно благодаря Диме изменилась моя жизнь. Раньше я была запуганная, боялась всего и всех. Дима помог мне вернуться к любимой профессии, начать сольную карьеру", – цитирует Темникову OK!
Артистка утверждает, что для того, чтобы соответствовать образу, ей приходилось вести себя неестественно, агрессивно. Эта "игра" давалась ей очень тяжело. "Когда ты "играешь в образ", то постепенно начинаешь верить, что ты такая на самом деле. Но это маска. Только моя семья, мои близкие видели меня настоящей. Я была в то время ребенком – такая наивная, ранимая", – продолжила девушка.
Исполнительница призналась, что, несмотря на разногласия с продюсером Максимом Фадеевым и нынешним лидером коллектива Ольгой Серябкиной, она давно простила их обоих. "Честно сказать, я всех простила, кто делал мне больно: и Макса Фадеева, и Ольгу Серябкину. Скоро будет Прощеное воскресенье, я собираюсь им написать. Жизнь одна, жить надо созидая. Я могу сказать, что сегодня я легко живу и работаю, потому что отпустила свое прошлое. Более того, я теперь стараюсь ставить себя на место другого человека, чтобы лучше понять ситуацию... Я свое уже отмучилась. Я заслужила возможность пожить в счастье", – заключила она.
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