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Подольская и Пресняков готовы заменить оскандалившуюся Тодоренко

Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Создатели культового шоу "Орел и Решка" объявили о разработке нового "звездного" сезона проекта. Вслед за опытными путешественниками вроде Регины Тодоренко и Андрея Беднякова изучать другие страны отправятся популярные артисты.
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Сотрудники телеканала "Пятница!" узнали у некоторых исполнителей, готовы ли они отправиться в путешествие. Оказалось, что среди звезд отечественной эстрады есть немало авантюристов, не боящихся изменить свою жизнь.

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Исследовать чужую страну с рюкзаком за плечами и ста долларами в кармане – задача не из легких, но знаменитостей этим не испугать. Свое желание принять участие в рейтинговом проекте выразили поющие супруги Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Звездная пара даже порепетировала подкидывание монетки. Фортуна в виде золотой карты оказалась на стороне певицы.

"Мы готовы, приглашайте, – позитивно отреагировала на предложение стать ведущей "Орла и Решки" Подольская. – Было бы совсем отлично, если бы мне попалась золотая карта. Но я бы очень переживала за Вову, если бы ему она не досталась".

Супруг сразу же успокоил Наталью, что и без золотой карты он не пропадет в чужой стране. "Я бы все равно поехал. И на сто, и на пять долларов. Уверен, через час я бы нашел способ, чтобы в кармане оказалось долларов триста", – прихвастнул Пресняков.

Конкуренцию Наталье и Владимиру может составить певица Нюша. "Я видела проект, и быть его ведущей – интересное испытание. Потому что "дорогое" путешествие – это легко, а если выпадает сто долларов, даже не представляю, насколько это тернистый путь. Но попробовать было бы интересно", – призналась исполнительница.

Подбрасывать монетку в разных уголках мира готов и Денис Клявер. "С удовольствием бы стал ведущим "Орла и Решки". В качестве соведущей бы взял себе в пару Катю Волкову, мы с ней дружим, думаю, нам было бы комфортно работать вместе", – отметил артист.

Не испугала перспектива пожить за рубежом на сто долларов и Тимура Родригеза с Кети Топурией. "Я очень люблю путешествия, поэтому легко мог бы стать ведущим. С "золотой картой" или ста долларами – все равно. Когда-то в юные годы я иногда не ел, и не потому что у меня не было золотой карты, а потому что не было времени – я выступал и трудился с утра до вечера, – поделился воспоминаниями Тимур Родригез. – Мне есть не хочется, когда интересно вокруг".

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Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

"Мне все это на самом деле очень нравится. Например, мое самое любимое занятие – зайти в магазин, где априори нельзя найти хорошую одежду и подобрать там классный образ. В программе ведь практически тоже самое – совсем мало денег, но нужно найти варианты, чтобы хорошо устроиться", – с улыбкой рассказала корреспонденту "Пятница!NEWS" Кети Топурия.

Король российской поп-сцены Филипп Киркоров дал самый загадочный комментарий. Певец ответил, что рискнул бы стать ведущим "Орла и Решки", но только если бы съемки прошли в Исландии.

К слову, из-за вожделенной "золотой карты" недавно оскандалилась звезда шоу Регина Тодоренко. Ей даже пришлось извиняться перед продюсерами за неосторожные слова. Сначала красотка сказала, что зрителей вводят в заблуждение, рассказывая о "золотой карте" с неограниченным финансовым лимитом. На самом деле, по словам Регины, бюджет каждой программы жестко ограничен, а шикарные номера в отелях они всего лишь берут в аренду на несколько часов.

Затем Тодоренко пошла на попятные и заявила, что ее не так поняли, а реплики вырвали из контекста. "Ребята , сколько людей, столько и мнений. Каждый из нас может ошибиться, что-то додумать, вырвать из контекста, особенно это касается СМИ. Я не являюсь продюсером проекта и не знаю, как формируются бюджеты. В моих руках золотая карта, которая дает мне огромные возможности. Даже ведущие не знают, сколько на ней ДЕНЕГ", – написала в Instagram Регина.

Ранее она обмолвилась об исключительных обстоятельствах. "В некоторых, повторюсь в некоторых случаях действительно бывают моменты, когда приходится очень быстро снимать в отелях или ресторанах, потому что за один день нам нужно побывать в 10 местах одновременно. Мы просто физически не успеваем пожить в клевых номерах, а очень хочется, но сроки съемок слишком сжаты. У нас ведь есть всего лишь один викенд", – оправдалась Тодоренко.

Автор: Елена Алешина20 апреля 2017, 15:20
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