Известную ведущую обвинили во вранье и грозят увольнением

Начальство обвинило Регину Тодоренко во лжи после ее откровений о работе в передаче "Орел и решка". Более того, ведущей грозят внушительный штраф и даже увольнение.

Будучи в Новосибирске ведущая популярного шоу о путешествиях "Орел и решка" Регина Тодоренко вдруг разоткровенничалась. Телеблондинка заявила, что зрителей вводят в заблуждение, рассказывая о "золотой карте" с неограниченным финансовым лимитом. На самом деле, по словам Регины, бюджет каждой программы жестко ограничен, а шикарные номера в отелях они всего лишь берут в аренду на несколько часов.

Откровения ведущей немедленно привлекли внимание генерального продюсера шоу Нателлы Крапивиной. Женщина заявила, что ведущая лжет. "Я, мягко говоря, была удивлена тому, как легко Тодоренко ввела в заблуждение огромное количество поклонников нашей программы, более семи лет рассказывающей абсолютно честно и достоверно о том, как можно провести уикенд с разными бюджетами", – отметила Крапивина.

Далее продюсер заявила, что "золотая карта" реально существует. "Это не символ, это реальные деньги, которыми продюсеры распоряжаются в рамках программы в неограниченном количестве. Единственное условие – это должно быть в пределах жанра и не противоречить морально-этическим нормам. За всю историю нашего тревел-шоу мы ни разу не обрезали бюджетов и не загоняли себя в рамки", – цитирует продюсера Life.ru.

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) Апр 11 2017 в 4:09 PDT

Крапивина обвинила Тодоренко в некомпетентности. "То, что госпожа Тодоренко позволяет себе подобные, по сути лживые, комментарии – это вопрос ее некомпетентности и не вовлеченности в проект. Она же не является организатором съемочного процесса, не является продюсером шоу, соответственно, не обладает реальной информацией. Зачем ей это? Возможно в целях личного пиара. За такие недопустимые заявления Регина будет оштрафована, а возможно, уволена по окончании сезона", – заключила Крапивина. Репортеры выянсили, что сумма штрафа может достигать двух миллионов рублей.