Известная ведущая испугалась возмездия и сделала заявление

Известная ведущая Регина Тодоренко испугалась возмездия продюсеров и сделала заявление. Звезда передачи о путешествиях "Орел и решка" постаралась сгладить скандал.

Регина Тодоренко спровоцировала скандал, когда рассказала, что зрителей вводят в заблуждение, рассказывая о "золотой карте" с неограниченным финансовым лимитом. На самом деле, по словам Регины, бюджет каждой программы жестко ограничен, а шикарные номера в отелях они всего лишь берут в аренду на несколько часов.

Слова Тодоренко немедленно породили скандал, в который вмешалась генеральный продюсер шоу Нателла Крапивина, которая опровергла слова ведущей и пригрозила ей штрафом вплоть до увольнения.

После этого Тодоренко решила сделать заявление. По словам ведущей. ее слова были вырваны из контекста. "Ребята , сколько людей, столько и мнений. Каждый из нас может ошибиться, что-то додумать, вырвать из контекста , особенно это касается СМИ. Я не являюсь продюсером проекта и не знаю, как формируются бюджеты. В моих руках золотая карта, которая дает мне огромные возможности. Даже ведущие не знают , сколько на ней ДЕНЕГ", – призналась Регина.

Телеведущая постаралась оправдаться. Она написала: "В некоторых, повторюсь в некоторых случаях действительно бывают моменты , когда приходится очень быстро снимать в отелях или ресторанах, потому что за один день нам нужно побывать в 10 местах одновременно. Мы просто физически не успеваем пожить в клевых номерах, а очень хочется, но сроки съёмок слишком сжаты. У нас ведь есть всего лишь один викенд".

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) Апр 9 2017 в 4:21 PDT

В заключение Тодоренко сделала реверанс в сторону продюсеров и попросила прощения у команды шоу. "Наша большая команда создаёт волшебство, и я горжусь , что являюсь частью этой команды. Но всех организационных моментов я знать не могу, а могу только предполагать , как наши трудяги-продюсеры ищут интересные локации, развлечения и на каких условиях договариваются. Я приношу свои извинения всей команде ОрелиРешка , каналу ПЯТНИЦА, каналу ИНТЕР за то , что дезинформировала поклонников", – завершила свою запись такими словами телеведущая.