Шепелев похвалился достижением сына от Фриске

Дмитрий Шепелев похвалился достижением сына. Телеведущий рассказал о новой способности четырехлетнего Платона в своем аккаунте в Instagram.

В начале апреля сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платону исполнилось четыре года. О том, как прошло празднование дня рождения мальчика, мало что известно. Сам телеведущий ничего не рассказал, кроме того, что опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию с изображенным на ней куском праздничного пирога, а родня покойной певицы в очередной раз пожаловалась на то, что не видит мальчика.

И вот Шепелев решил поделиться новостью. У Платона новое достижение – он освоил телефон. "Сын научился отвечать на звонки сам )" – объявил популярный телеведущий, выложив фото, на котором заснят разговаривающим с кем-то по телефону.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на сообщение Шепелева. "Растет)", "Ну все..еще чутьчуть и в армию)))", "Молодец! Пусть теперь научится общаться с бабушкой-дедушкой самостоятельно!", "Дай бог хорошей, достойной жизни Платону молитвами мамы Жанны с небес и земными усилиями папы Димы. 💖 Дима прекрасный папа", "Умничка", "Папкино счастье:)))" – умилились Платону поклонники.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Апр 18 2017 в 1:15 PDT

Ранее Дмитрий Шепелев заявил о готовности дать сыну Платону увидеться с семьей Жанны Фриске. Телеведущий сам встретился с судебными приставами и расписался в судебном производстве, тем самым дав согласие на свидание сына с родственниками. На каких условиях будет проходить встреча, остается неизвестным. Не исключено, что при общении Платона с семьей будет присутствовать Шепелев.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Дек 19 2016 в 2:18 PST

При этом приставы предупредили шоумена, что ему грозит административное наказание, если он не даст семье Фриске встретиться с Платоном. Таким образом, мальчик сможет увидеться с дедушкой Владимиром, бабушкой Ольгой и тетей Наташей (младшей сестрой покойной певицы. – Прим.ред.)

