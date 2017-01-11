Корчевников набросился на Джигурду с кулаками

Ведущему передачи "Прямой эфир" Борису Корчевникову пришлось успокаивать актера Никиту Джигурду, принявшему участие в съемках передачи. Пытаясь что-то объяснить зрителям, артист принялся размахивать руками, и, видимо, ведущий расценил это как проявление агрессии.

"Руки свои убрал, убрал свои руки понял?!" – выкрикнул Корчевников и несколько раз грубо оттолкнул Джигурду. "Бей!" – в ответ подставил щеку Никита. "Да даже руки об тебя марать не хочу", – отмахнулся ведущий.

В другой раз, когда актер принялся эмоционально что-то говорить и кричать на всю студию, Корчевников вновь не выдержал: "Заткнись! – крикнул он. – Ты у меня здесь не будешь говорить!"

В эфире передачи фигуристка Марина Анисина рассказала о том, что ей пришлось пережить во время жизни с артистом. "Мне названивали его американские любовницы, давали мне советы по воспитанию детей, присылали мне стихи", – рассказала спортсменка. Очередной такой разговор стал для Марины последней каплей, и она подала на развод.

Напомним, Анисина и Джигурда развелись в конце ноября. По словам адвоката спортсменки Сергея Жорина, причиной разрыва стали непреодолимые разногласия между супругами. Анисина утверждала, что Никита безответственно себя ведет по отношению к ней и к детям.

Ранее стало известно, что сейчас Никита Борисович живет в квартире вместе со своим бывшим концертным директором Антониной Саврасовой. В эфире передачи она призналась, что не живет с артистом, а лишь навещает его, так как Никите сейчас очень необходима поддержка.