Виктории Дайнеко делают операцию после разрыва с мужем

Виктория Дайнеко жаловалась на боль и проблемы с дыханием. Сейчас же, по информации некоторых СМИ, популярная исполнительница готова оперироваться,

29-летняя Виктория Дайнеко приехала на операцию в одну из столичных больниц. Певицу оформили в стационар, но она предпочла провести ночь дома, а утром вернулась в клинику уже с вещами. По данным Life.ru, Дайнеко уже проводят эндоскопическую операцию под общим наркозом. При помощи специальной отоларингологической иглы медики проводят прокол одной из стенок верхнечелюстной пазухи.

Накануне, 16 марта, СМИ сообщили, что популярная певица Виктория Дайнеко попала в больницу с острой болью и проблемами с дыханием. Специалисты обследовали артистку и якобы нашли у нее серьезное воспалительное заболевание. Однако вездесущим папарацци пока не удалось выяснить, какое именно.

Интересно, что вскоре после того, как новость о госпитализации Дайнеко облетела интернет, как она опубликовала в Instagram видео с опровержением. "Wtf ребята. Оборвали мне все телефоны. Жива здорова, пою песни. Спасибо конечно что переживаете, у меня все ок", – заверила подписчиков Дайнеко, прохаживающаяся по магазину.

"Я не знаю, что происходит с фантазией у некоторых журналистов, которые зачем-то разместили непонятную про меня новость. Спасибо всем, кто беспокоится, все хорошо. Гуляю по супермаркету, наслаждаюсь жизнью, чего и всем желаю", – обратилась в многочисленным подписчикам Виктория и послала воздушный поцелуй.

Ранее стало известно, что Виктория Дайнеко рассталась с мужем, барабанщиком Дмитрием Клейманом. Журналисты выяснили, что это случилось еще в начале марта. Интересно, что Виктория удалила из Instagram практически все снимки мужа. По словам певицы, они с Клейманом переживают сейчас непростой период в отношениях. Чтобы преодолеть все разногласия, они решили "временно разойтись по разным углам". Виктория переживает, чтобы ее проблемы с супругом не навредили их дочке.

В свою очередь, высказался о разрыве и сам Клейман. "Мы не развелись как бы, но бывает все. Я не знаю, что это. Пускай, как Вика думает, так и говорит. Она вам правду скажет. Не буду ничего налаживать. Надеюсь, что она что-то предпримет", – заявил в недавнем интервью Дмитрий.