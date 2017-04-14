Киев в бешенстве от действий Москвы

Выбор Юлии Самойловой представительницей России на "Евровидении", отказ менять исполнителя и отмена трансляции конкурса в России буквально взбесила Киев. Украина обвинила Россию в создании негативной атмосферы вокруг песенного соревнования.

На сайте Национальной общественной телерадиокомпании Украины появилось официальное сообщение, в котором говорится, что украинская сторона, уважая желание Европейского вещательного союза обеспечить участие в конкурсе представителей 43 стран и поддерживая традиционный дух "Евровидения", несколько раз предлагала России направить в Киев участника, не нарушавшего законодательство Украины, но Москва оставила свое решение неизменным.

Телерадиокомпания обвинила Россию в том, что та намеренно создает негатив вокруг конкурса. "Отказ Первого канала (Россия) от трансляции "Евровидения" доказывает, что несмотря на декларируемое уважение к основополагающим ценностям "Евровидения", ключевыми из которых являются взаимоуважение и аполитичность, целью российской стороны изначально было не участие в конкурсе, а создание негативной информационной атмосферы вокруг подготовки и проведения конкурса", – заявили в компании.

Между тем стало известно имя представителя России на следующем "Евровидении". Ею стала... Юлия Самойлова. "Мы обговаривали это с европейским вещательным союзом, и они знают, что от России будет участвовать Юлия Самойлова", – заявил генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст.

Ранее "Первый канал" отказался от трансляции конкурса "Евровидения" из-за недопуска российской участницы Юлии Самойловой на территорию Украины. "Первый канал получил письмо Европейского вещательного союза, сообщающее о том, что ЕВС не смог урегулировать вопрос об участии Юлии Самойловой в конкурсе "Евровидение", со ссылкой на решение специальных служб Украины", – говорилось в сообщении пресс-службы телеканала. Поклонники конкурса смогут увидеть трансляцию лишь на официальном сайте и видеоканале "Евровидения".