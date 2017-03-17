Джигурда после развода: Лучше бы я умер

Недолго мучились журналисты и поклонники Никиты Джигурды, пытаясь выяснить, куда он пропал. После шквала тревожных сообщений в СМИ представитель актера рассказала, что он закрылся дома, где тяжело переживает развод.

В такой непростой момент жизни Никита предпочел остаться в одиночестве. В суд, где 17 марта был официально расторгнут брак Джигурды с фигуристкой Мариной Анисиной, артист не явился.

"Он жив, здоров и находится дома. Поймите, ему сейчас непросто. Он очень плох. Пребывает в депрессии. Ни с кем не хочет общаться, никого видеть, потому и не выходит на связь", – объяснила исчезновение актера его подруга Антонина Саврасова-Абрамова.

И хоть она просит поклонников звезды не волноваться, сама все же тревожится. По словам женщины, Никита винит себя в разводе. "Он понимает, что виноват. И мне страшно за него, – призналась Антонина. – Вот, прислал мне сейчас СМС: "Лучше бы я умер".

И это далеко не единственная неприятность Джигурды. "В последнее время ему совсем не везет. Вот и паспорт ДНР ему не выдали. Он боится, как бы его не выдворили из страны. Никита ведь здесь находится на нелегальном положении. Надо знать Джигурду – он не привык проигрывать. А здесь одно поражение за другим", – цитирует Саврасову-Абрамову сайт "Московский Комсомолец".

По словам подруги актера, в суд он не пришел, потому что все уже было решено и унижаться лишний раз он не захотел. К тому же слова Анисиной в Instagram о желании вернуть мужа оказались фейком.

Наркотики,оргии ,измены Джигурды оказались 100% клеветой,навязанные злопыхателями!Я потрясена!Дала возможность Джигурде отозвать свой иск о разводе!#маринаанисина#marinaanissina#развод#сплетни#ложь#клевета#любовь Публикация от Анисина Марина (@marinanisina) Мар 16 2017 в 3:43 PDT

"Накануне развода Марина звонила Никите. Она сразу сказала, что ничего не писала, все это чушь. Он просил ее подумать, умолял не разводиться. Она ответила, что этот вопрос решен и обратного пути не будет. И тогда он понял, что это конец", – заявила Антонина.

Напомним, Анисина и Джигурда подали на развод в декабре прошлого года. Адвокат фигуристки в качестве причины называл непреодолимые разногласия между супругами, Анисина утверждала, что актер безответственно себя ведет по отношению к ней и к детям. Никита, надеясь вернуть возлюбленную, снова подал апелляционную жалобу, уже на это решение суда. Супругам дали 40 дней на примирение.

