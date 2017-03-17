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Шоу-бизнес

Джигурда после развода: Лучше бы я умер

Никита Джигурда. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Недолго мучились журналисты и поклонники Никиты Джигурды, пытаясь выяснить, куда он пропал. После шквала тревожных сообщений в СМИ представитель актера рассказала, что он закрылся дома, где тяжело переживает развод.
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В такой непростой момент жизни Никита предпочел остаться в одиночестве. В суд, где 17 марта был официально расторгнут брак Джигурды с фигуристкой Мариной Анисиной, артист не явился.

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"Он жив, здоров и находится дома. Поймите, ему сейчас непросто. Он очень плох. Пребывает в депрессии. Ни с кем не хочет общаться, никого видеть, потому и не выходит на связь", – объяснила исчезновение актера его подруга Антонина Саврасова-Абрамова.

И хоть она просит поклонников звезды не волноваться, сама все же тревожится. По словам женщины, Никита винит себя в разводе. "Он понимает, что виноват. И мне страшно за него, – призналась Антонина. – Вот, прислал мне сейчас СМС: "Лучше бы я умер".

И это далеко не единственная неприятность Джигурды. "В последнее время ему совсем не везет. Вот и паспорт ДНР ему не выдали. Он боится, как бы его не выдворили из страны. Никита ведь здесь находится на нелегальном положении. Надо знать Джигурду – он не привык проигрывать. А здесь одно поражение за другим", – цитирует Саврасову-Абрамову сайт "Московский Комсомолец".

По словам подруги актера, в суд он не пришел, потому что все уже было решено и унижаться лишний раз он не захотел. К тому же слова Анисиной в Instagram о желании вернуть мужа оказались фейком.

"Накануне развода Марина звонила Никите. Она сразу сказала, что ничего не писала, все это чушь. Он просил ее подумать, умолял не разводиться. Она ответила, что этот вопрос решен и обратного пути не будет. И тогда он понял, что это конец", – заявила Антонина.

JAH-NAT-HAN BRATASH G AL AIR 23.02.2017г. - ровно ДЕВЯТЬ лет нашей c Мариной АНИСИНОЙ - ужЕ фаЯнсовой СВАДЬБЫ... в 2008 году МЫ решили защищать ОТЕЧЕСТВО - НАШЕЙ нестерИльной ЛюбОвью... мнОго лет у НАС это получАлось... с БогИней АНИС тет-а-тет МЫ не виделись дОлгих - разводЯщих НАС - ПЯТЬ месяцев... сегОдня встретимся ближе к роковОй НОЧИ; НАША с МарИ ЛюбОвь - это из АДА в НЕБО мифическая, но реАльная ЛЕСТНИЦА, которую МЫ для людей построили ВООЧИЮ! Secretly We Are All Gods.

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda)

Напомним, Анисина и Джигурда подали на развод в декабре прошлого года. Адвокат фигуристки в качестве причины называл непреодолимые разногласия между супругами, Анисина утверждала, что актер безответственно себя ведет по отношению к ней и к детям. Никита, надеясь вернуть возлюбленную, снова подал апелляционную жалобу, уже на это решение суда. Супругам дали 40 дней на примирение.

Автор: Елена Алешина17 марта 2017, 20:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Джигурда совершил coming-out на вечеринке

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