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Шоу-бизнес

Джигурду лишили гражданства

Никита Джигурда. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Черная полоса в жизни Никиты Джигурды продолжается. Мало того, что скандально известного актера бросила жена Марина Анисина и судебные тяжбы из-за наследства Людмилы Браташ все никак не закончатся, так теперь его еще и лишили гражданства ДНР.
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Журналисты выяснили, что новость, облетевшая на днях все таблоиды, о новом гражданстве Джигурды не соответствует действительности. Примечательно, что эту "утку" запустил сам Никита. Это он в соцсетях написал, что глава Народного совета ДНР Денис Пушилин одобрил его кандидатуру на участие в "Евровидении" от республики.

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 Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

Однако, по информации сайта Life.ru, эта информация является ошибочной. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко оставил Джигурду без гражданства ДНР. Об этом глава республики сообщил на пресс-конференции.

"Хочу объявить, что сегодня я подписал указ о лишении гражданства ДНР Никиты Джигурды. Произошел ряд технических ошибок, но смелость мужчины и смелость власти – эти признавать свои ошибки. Ошибка была, будем в ней разбираться. Я прошу прошения у всех за ту досадную случайность, которая произошла", – обратился к народу Захарченко.

Никита пока не комментировал в соцсетях эту печальную для него новость. Он вдохновенно делится с поклонниками стихами. "Денис ПУШИЛИН одобрил мое участие/на ЕВРОВИДЕНИИ от ДНР, -/ОгнЯ ТРОЛЛИНГ, как святое ПРИЧАСТИЕ/и мирного МИЛОСЕРДИЯ пример!" – утверждает эпатажный актер.

Джигурда сообщил, что стал гражданином Донецкой народной республики (ДНР), 9 марта. Этим он выразил несогласие с официальной политикой Киева. Актер признался в гордости за то, что он "русский поэт, хоть и родился на Украине". Все свое детство он провел в Донбассе. По словам Джигурды, желание получить паспорт гражданина ДНР продиктовано несогласием с официальной политикой Киева, а также протестом против действий украинских националистов.

Никита Борисович отметил, что главной точкой невозврата для него стало "сожжение людей в Одессе". "Донбасс всегда был душой Украины, но эту душу стали распинать. И сегодня я выступаю за то, чтобы на этой территории, наконец, наступил мир", – цитирует артиста официальный сайт ДНР.

Джигурда выразил свое глубокое осуждение позиции украинских националистов. "Здесь, на Донбассе, настоящие мужчины, которые поступают правильно. Ведь если бы жители республик уподоблялись украинским националистам, на всей территории Украины царил бы хаос", – резюмировал артист.

Напомним, ранее паспорт ДНР получил и знаменитый актер Иван Охлобыстин. По его словам, таким образом он выказал поддержку людям, отстаивающим право жить на своей земле и говорить на родном языке. Охлобыстин входит в черный список 83 деятелей культуры, творчество которых запрещено на территории Украины. В этот перечень актер попал после посещения ДНР, во время которого он высказался в поддержку непризнанного государства.

Автор: Иннокентий Звездинский14 марта 2017, 19:33
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Джигурда совершил coming-out на вечеринке

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