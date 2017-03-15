Никита Джигурда о лишении гражданства

Никита Джигурда высказался о лишении его гражданства ДНР. Эпатажный артист выдвинул свою версию происшедшего.

Никита Джигурда быстро отреагировал на новость о том, что 14 марта глава ДНР Александр Захарченко лишил артиста гражданства. Эпатажный актер выдвинул свою версию происшедших событий, которую отразил на своих страничка в социальных сетях Instagram и "ВКонтакте". Джигурда опубликовал запись, в которой объяснил, что якобы, едва получив паспорт ДНР, стал напирать на то, что ДНР это часть Украины и переименовать Донбасс в Донецкую Народную Республику Украины.

Более того, Никита предложил ввести в ДНР два государственных языка – русский и украинский. Якобы все это сделать для того, чтобы по всему миру перестать считаться "сепаратистами". Согласно сообщению Джигурды, на высочайшем уровне республики ему ответили, что "они" не Украина, а часть Новороссии. Тогда Никита не растерялся и предложил провести референдум.

Между тем о лишении гражданства ДНР Джигурды высказался первый зампред комитета Госдумы по культуре, герой ДНР, певец Иосиф Кобзон. Он одобрил случившееся. "Захарченко правильно сделал. Зачем этот эпатажный хулиганистый гражданин нужен борющейся земле Донбасса? Захарченко поступил правильно. Он извинился перед всеми за то, что Джигурда получил [паспорт]. Он столько постыдного и позорного произнес у нас, что считать его в Донбассе гражданином – это позор", – цитирует Кобзона НСН.

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Мар 14 2017 в 4:17 PDT

Напомним, накануне, 14 марта, на пресс-конференции глава ДНР Александр Захарченко лишил Никиту Джигурду гражданства. "Хочу объявить, что сегодня я подписал указ о лишении гражданства ДНР Никиты Джигурды. Произошел ряд технических ошибок, но смелость мужчины и смелость власти – эти признавать свои ошибки. Ошибка была, будем в ней разбираться. Я прошу прошения у всех за ту досадную случайность, которая произошла", – заявил Захарченко.

Эпатажный артист получил паспорт гражданина ДНР 9 марта. Этим он выразил несогласие с официальной политикой Киева. Актер признался в гордости за то, что он "русский поэт, хоть и родился на Украине". Все свое детство он провел в Донбассе. По словам Джигурды, желание получить паспорт гражданина ДНР продиктовано несогласием с официальной политикой Киева, а также протестом против действий украинских националистов. В свете последних событий выходит, что Джигурда был гражданином ДНР всего пять дней.