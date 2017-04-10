Топалов назвал причину развода с дочкой миллионера

Бывший солист группы Smash!! Влад Топалов недавно пополнил ряды холостяков, оформив развод с дочкой миллионера Ксенией Данилиной. В откровенном интервью исполнитель впервые объяснил, почему принял такое решение.

Влад и Ксения поженились два года назад. Они выглядели счастливой, гармоничной парой. Новость о разводе супругов не на шутку удивила поклонников артиста. Оказалось, что Топалов и его жена перед оформлением документов несколько месяцев жили порознь.

В беседе с журналистами певец отметил, что они с Ксений поторопились с решением пожениться. "Когда мы начали встречаться, оба находились в том возрасте, в котором уже хочется завести семью и остепениться. Но это был такой большой "бум" – столкнулись два Скорпиона (я немного верю в гороскопы), яркие, эмоциональные, сильные, боевые. Вот и поторопились в бой – даже не успели пожить вместе, только после свадьбы у нас начался быт", – рассказал исполнитель.

О своей бывшей жене Топалов отзывается с теплотой, беззлобно. "Ксюша – замечательный человек, за эти два года мы многое пережили. И я никогда не позволю себе говорить о ней плохо, – заверил Влад. – Я рискну предположить за нас обоих, что причиной развода стала наша неопытность, неготовность в чем-то друг другу уступать".

Когда в семье начались проблемы, певец и его супруга договорились пожить отдельно. В ноябре прошлого года они "взяли паузу". В тот период Топалов еще надеялся, что им с женой удастся преодолеть все разногласия. Однако воссоединения не вышло: 9 марта они получили свидетельство о расторжении брака.

Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) Апр 22 2016 в 11:24 PDT

"Когда в ноябре мы разъехались, было некомфортно и тяжело, мы очень переживали, – вспоминает Влад. – Мы все живые люди, и было бы глупо строить из себя бесчувственного мужика, которому на все плевать, – это же важный отрезок в моей жизни. Но мы не созданы друг для друга, и расстаться было самым правильным решением. Я получил хороший опыт".

Люблю жену , очень !!!❤️ Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) Сен 14 2016 в 9:03 PDT

Артист не скрывает, что у него сложный характер. "Я всегда стараюсь быть вежливым, я не хам, не быдло, с уважением отношусь к любой женщине. Все могут друг другу нагрубить, но у нас с Ксюшей это никогда не переходило рамки. Я непростой человек, и мне надо, чтобы меня чувствовали. У меня очень много тараканов в голове, я могу по пустяку завестись, париться, злиться, съедать себя, накручивать. Мне нужен такой человек, который будет сглаживать мои острые углы и настроение. Как это сделать, я, честно, не понимаю", – цитирует самокритичного певца сайт Peopletalk.ru.

Напомним, Влад женился на Ксении в сентябре 2015 года. Топалов и его невеста не захотели распространяться о свадьбе, поэтому на торжество пригласили только самых близких друзей и родственников. Однако данное событие не удалось сохранить в тайне. Вездесущие папарацци умудрились застать влюбленных в Кутузовском ЗАГСе.