Дмитрий Тарасов: Лучше вообще не жить

Известный футболист Дмитрий Тарасов дал откровенное интервью, в котором высказался о недавней публичной стычке с бывшей женой Ольгой Бузовой. Спортсмен всячески старается абстрагироваться от сетевого негатива, чтобы не портить себе жизнь.

Развод Ольги и Дмитрия состоялся еще 30 декабря, но страсти не улеглись до сих пор. На днях бывшие супруги устроили словесную перепалку в Instagram на глазах нескольких миллионов подписчиков. Тарасов упрекнул Бузову в "жизни ради лайков", на что получил жесткий откат. "Дмитрий, может напишешь, почему наши пути разошлись? Раз ты начал писать! Расскажешь, как ты изменял мне с мисской. Как выгнал меня со своей мамой из квартиры после операции??? Как слил мои переписки, чтобы очернить мою честь?", – высказала свои претензии ведущая "Дома-2".

Тарасов не остался в стороне и тут же ответил бывшей жене. "Ольга Игоревна, прекращайте работать на публику! Жизнь – не театр и не цирк. По-моему, мы уже все выяснили и обсудили. Давай прекратим борьбу на публике", – написал он и удалил все реплики Бузовой.

Вот за эту публичную ссору футболисту пришлось отчитаться в интервью. Тарасов признался, что с некоторых пор игнорирует мнение пользователей Сети о нем. У Ольги огромная армия поклонников, которые изо дня в день поносят ее бывшего мужа на просторах интернета.

"Если зацикливаться на комментарии, то лучше вообще не жить. Я научился абстрагироваться. Хотя еще два-три года назад я комментировал, отвечал. Сейчас понимаю, что все это без толку. Кому и что я пытаюсь объяснить!? Я знаю правду и не собираюсь доказывать ее восьми миллионам людей", – отрезал Тарасов, а репортеры подсчитали, что у Бузовой как раз восемь миллионов подписчиков.

#женаиграетпочтивовсеигры#тарасовбузова#тещаэтомыпишемхэштеги# �������� Публикация от tarasov23 (@tarasov23) Дек 26 2014 в 3:42 PST

По словам спортсмена, история с его неудавшимся браком осталась в прошлом. "С 1 января у меня новая жизнь, новый этап Дмитрия Тарасова. После Нового года начал с чистого листа. Я не переживаю, я улыбаюсь, занимаясь любимым делом. У меня все хорошо, – заверил футболист. – Я знаю, что так будет и дальше. Никому зла не желаю. Просто я перелистнул страницу. Так иногда бывает в жизни у многих. Случилось и у меня еще раз. Значит, так должно быть".

Вступать в публичные перепалки с бывшей женой Тарасов больше не планирует. "Копаться и доказывать что-то человеку через прессу или Instagram я не буду. Все люди взрослые, и нет необходимости публично писать мне в социальных сетях. Мы все обсудили. Поставили точку. Дальше каждый идет своей дорогой. Я написал в своем посте, что были хорошие периоды, но так сложилось. Желаю всем только удачи", – рассудил Дмитрий.

Публикация от tarasov23 (@tarasov23) Июн 7 2014 в 3:06 PDT

Футболисту порядком надоела шумиха вокруг его личной жизни. "Я был женат на популярном человеке. Каждый день говорят о нашей ситуации. Я не давал никаких комментариев на этот счет. Только выложил пост, донес до людей, чтобы перестали лить грязь, подумали о своей жизни. После этого все снова взбудоражилось и началось ненужное обсуждение. Говорят, что я за счет нее стал известнее. Ну, конечно, если она настолько популярна. В результате и за каждым моим шагом стали пристально следить. Я к этому никогда не стремился. Я хочу тихой и спокойной жизни", – цитирует Тарасова сайт "Чемпионат".

Как писали Dni.Ru, футболист Дмитрий Тарасов рассказал поклонникам, что стало причиной его громкого развода с ведущей "Дома-2" Ольгой Бузовой. Спортсмен уверен, что паре не нужно было выставлять свои отношения на публику, "жить ради лайков".

Напомним, Бузова и Тарасов развелись в декабре 2016 года. В качестве причин разрыва назывались измены футболиста, проблемы со здоровьем у Бузовой и то, что она слишком много времени уделяла работе.