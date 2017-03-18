Лиза Боярская восхитила формами
Розовое платье с перьями и пайетками подчеркивает шикарную фигуру Боярской. А очень глубокое декольте практически оголяет грудь. "Яркая и жаркая съемка под лучами еще едва теплого солнышка", – подписала фото Елизавета.
Яркая и жаркая съёмка под лучами ещё едва тёплого солнышка. Для майского номера журнала "Атмосфера". Спасибо всей чудесной команде за талант, фантазию и оперативность))) Photo Alina Golub @alinagolub Style Nadina Smirnova @nadinasmirnova Make up Arina Artemova @arina_makeup Hair Анастасия Мухутдинова @nastya_am_style Florist Анастасия Козлова @anastasy_fay . Спасибо лучшим и непревзойдённым @yaninafashion. День удался)))
Фигура актрисы не оставила равнодушными ее поклонников. Подписчики Боярской закидали артистку восторженными комментариями: "Красотка!", "Талантливая актриса, ну и просто красивая женщина", "Словно жар-птица прилетела", "Обалденная! девушка с подиума, грация, женственность и эффектность".
Лиза Боярская не часто балует своих подписчиков откровенными снимками. Обычно она выбирает для фотосессий достаточно закрытые наряды.
В России могут ввести налог на долги и налог с продаж
Мэтру не нравится, что молодая певица много откровенничает с прессой
Специалисты определили пол ребенка
Свидетели рассказали о случившемся у гонщицы припадке