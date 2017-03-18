Лиза Боярская восхитила формами

Российская актриса Елизавета Боярская поделилась с подписчиками в Instagram роскошным фото. Для снимка артистка выбрала откровенный наряд.

Розовое платье с перьями и пайетками подчеркивает шикарную фигуру Боярской. А очень глубокое декольте практически оголяет грудь. "Яркая и жаркая съемка под лучами еще едва теплого солнышка", – подписала фото Елизавета.

Фигура актрисы не оставила равнодушными ее поклонников. Подписчики Боярской закидали артистку восторженными комментариями: "Красотка!", "Талантливая актриса, ну и просто красивая женщина", "Словно жар-птица прилетела", "Обалденная! девушка с подиума, грация, женственность и эффектность".

Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo) Фев 16 2017 в 2:07 PST

Лиза Боярская не часто балует своих подписчиков откровенными снимками. Обычно она выбирает для фотосессий достаточно закрытые наряды.