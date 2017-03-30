Вороненков создал большие проблемы своей семье

Убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова добавит забот его родственникам. По факту преступления их допросят следователи.

В рамках расследования дела об убийстве беглого депутата сотрудники Генпрокуратуры готовят запросы в украинские ведомства, сообщает газета "Коммерсантъ". Впрочем, надеяться на скорый ответ не приходится.

Следователи планируют обработать более доступный источник сведений о Денисе Вороненкове – его родственников и знакомых, проживающих в Москве. Напомним, что семья экс-парламентария отказалась хоронить его в России: траурная церемония прошла на одном из киевских кладбищ.

В 2016 году Денис Вороненков скрылся в Киеве вместе с женой, оперной дивой Марией Максаковой. Вскоре получил украинское гражданство – с его слов, по праву родства. Однако юрист, к которому по этому вопросу обращались люди Вороненкова, заявил, что весомых аргументов для выдачи документа не было.

Бывший депутат пояснил, что переселился на Украину из политических убеждений. У российских следователей другое мнение: они считают, что Вороненков скрылся от уголовного преследования по факту рейдерского захвата здания.

Бабушка Вороненкова не выразила желания хоронить его в России....Это очень показательно, какой человек был Вороненков! — Кремлёвская (@torg6688) 24 марта 2017 г.

Напомним, что экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. По данным следствия, его застрелил 28-летний Павел Паршов. Киллер был тяжело ранен охранником Вороненкова и через несколько часов скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство и незаконный оборот оружия".

Примечательно, что Людмила Максакова обрадовалась смерти зятя. "Ну и слава тебе господи. А что с ним еще делать? Слава тебе господи, что в конце концов человек, который так подличал... Он же военный, его за измену бы давно расстреляли!" – заявила актриса.