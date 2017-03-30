Епифанцев спрятался после скандала

В СМИ появилась информация, что из Дагестана к актеру Владимиру Епифанцеву сбежала девочка. Кроме того, этим уже якобы заинтересовались правоохранители. Словоохотливый артист решил не комментировать сообщения прессы и игнорировать звонки.

Dni.Ru несколько раз пытались дозвониться до актера, но он стоически не берет трубку, хотя несколько раз его абонент был "занят". Также он удалил страничку "ВКонтакте", которую ранее активно обновлял.

Не знает о местопребывании актера и супруга Епифанцева Анастасия Веденская. "Я понятия не имею, чем занимается мой бывший муж. Где и с кем он переписывается – тоже. Я никогда не проверяла его телефон и не читала его переписок. Мне никогда это не было интересно", – заявила актриса газете "Комсомольская правда".

Информация о том, что некая 14-летняя девочка из дагестанского Каспийска якобы сбежала из родительского дома появилась 30 марта. По данным Life.ru, нашли ее полицейские в Москве в мастерской известного актера Владимира Епифанцева.

Публикация от Владимир Епифанцев (@vladimirepifancev69) Мар 26 2017 в 1:33 PDT

Данным инцидентом, по сообщению СМИ, заинтересовался Следственный комитет. Артиста подозревают в развращении несовершеннолетних. В самом СК эту информацию не подтвердили.

Кроме того, о сбежавшей девочке не слышали ни столичные, ни дагестанские правоохранители. "Никаких заявлений о пропаже несовершеннолетнего у нас не было в последнее время", – сообщили в отделе полиции города Каспийск, где якобы проживал сбежавший ребенок.