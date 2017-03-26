У Бузовой появился тайный поклонник

У бывшей ведущей телепередачи "Дом-2" Ольги Бузовой неожиданно объявился тайный поклонник. Мужчина не раскрывает своего имени и передает певице цветы через ее помощника.

Настырный почитатель красоты и таланта Бузову дал о себе знать, когда исполнительница записывала новую песню. Он передал ей цветы и шарики через помощника певицы.

Личность поклонника остается загадкой даже для самой Бузовой. "Спасибо тебе, кто бы ты ни был", – пишет она на своей странице в социальной сети Instagram.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Мар 25 2017 в 11:16 PDT

Подписчики Бузовой были удивлены произошедшем и порадовались за певицу. "Мелко подкатывает, но приятно", – комментирует фотографию один из пользователей. "Кто-то глаз на тебя изрядно положил", – пишет другой.

Напомним, ранее о симпатии к Бузовой рассказал актер Артур Решетов. Артур признался Dni.Ru, что долго думал, чем покорить звезду "Дома-2".

"Ради человека, который тебе нравится, можно многим пожертвовать, многое отдать. Правда, не знаю, как к моему подарку отнесется Ольга и как лучше его вручить. Мы же пока даже не знакомы. Но попытаться, наверное, все-таки стоит", – уверен Решетов. Не исключено, что именно он преподнес цветы певице.