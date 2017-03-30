Как "Дом-2" помогает спасти семью от распада

Эксперт проанализировал все происходящее на реалити-шоу "Дом-2" и сделал неожиданный вывод. По мнению специалиста, телепроект помогает спасти семью от распада.

Сложно подумать, однако в мае телепроект "Дом-2" отмечает 13-летие. За эти годы только ленивый не обсудил реалити-шоу, причем, в основном, с критической точки зрения. Дошла очередь и до специалистов. Так, семейный психолог и журналист Евгений Вольтов заявил, что "Дом-2", как это ни парадоксально, может быть полезен общественности.

"Я бы назвал его "семейно-бытовой инкубатор", в котором мы можем наблюдать великое множество моделей поведения мужчины и женщины – как в гражданском, так и в официальном браке", – отметил эксперт. Он объяснил свою точку зрения тем, что зрители могут на себе применить (или, наоборот, отказаться) ту модель поведения, которую наблюдают на шоу.

"За время проекта на площадке побывало столько участников, что параллель хотя бы с кем-то из них каждая девушка и женщина провела минимум единожды. Импонирующий персонаж становится гидом по семейным отношениям, и если этот персонаж счастлив в личной жизни, то и зрительница, на него смотрящая, по принципу копирки будет стремиться достичь аналогичного результата в своих отношениях. Конечно, в довесок к этому некоторые девочки еще хотят платье "как у Ксюши" и прическу "как у Оли", но это не главное. Главное, что постоянный зритель этой многолетней телеэпопеи благодаря проекту точно знает, как не надо строить отношения", – цитирует психолога Life.ru.

Даже некрасивые драки и прочие конфликты, которыми так славится проект, могут быть полезными публике. "Они посмотрели на тот или иной конфликт, увидели себя, обсудили по принципу телемоста Остров – Поляна с подругой по телефону все минусы семейной жизни, выстроили диалог с мужем по модели Тет-а-тет, простили себя, мужа, ребенка, собаку и эту поцарапанную сковородку, с которой все началось, и ... успокоились", – заключил специалист.