Бузова изменилась по совету мамы

Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова, судя по всему, взялась за ум и решила стать примерной хозяйкой. Об этом говорит ее новая фотография в Instagram.

На снимке звезда, облаченная в обтягивающую черную юбку и ярко-красный топ, гладит белоснежную рубашку. Завершает образ ведущей серебристое колье, напоминающее ошейник. Особого внимания заслуживает и соблазнительная поза Ольги. "Глажу, готовлю, стираю и голова не болит #девочкамечта", – подписала она фотографию.

Поклонники отреагировали на провокационное фото по-разному. Кое-кто тут же сделал звезде предложение: "Выходи за меня замуж, Оля. Я из Саратова". Кто-то восхитился ее умением вести домашнее хозяйство. А некоторые пользователи усомнились в том, что звезда наконец-то взялась за ум. "Ни жрать готовить не умеет, ни стирать ни гладить! Мы уже знаем от твоей мамки", – высказалась одна из подписчиц. Впрочем, не исключено, что Оля все-таки решила последовать советам матери и посвятить себя домашнему хозяйству.

Глажу, готовлю, стираю и голова не болит ������ #девочкамечта ����❤️ Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Мар 29 2017 в 10:57 PDT

Напомним, в декабре 2016 года в Сеть попала личная переписка Бузовой с мамой. Женщина советовала дочери окружить мужа уютом. "Просто ты должна стараться, ты же девочка! Надо понимать, что мы с тобой чушки и очень бардачные. Но ради любимого можно и стать лучше. Это же такие мелочи, как заправить кровать, убрать мусор, сполоснуть раковину после себя, закрыть дверки шкафа и так далее", – написала мама звезде.

Однако Ольга не смогла сохранить брак. Как мы знаем, в конце декабря она развелась с Дмитрием Тарасовым.