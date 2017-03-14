Дом Фриске могут арестовать

В Перовском суде прошло очередное заседание по иску "Русфонда", ответчиками в котором является семья покойной певицы Жанны Фриске. Дом, в котором проживают родители артистки, могут арестовать.

Дом, где сейчас проживают родители Жанны Фриске, который оценивается в 60 миллионов рублей, может подлежать аресту. Об этом стало известно на заседании Перовского суда Москвы, рассматривается дело по иску благотворительной организации "Русфонд" о судьбе денег, собранных в 2014 году для лечения певицы.

Истец попросил провести оценочную экспертизу, чтобы выяснить стоимость недвижимого имущества, которое имеется в распоряжении семьи певицы. Однако ответчики (в лице родителей Жанны) выступили против. Семья Фриске предложила временно наложить арест на наследственное имущество в качестве депозита (это так называемые обеспечительные меры на время тяжбы).

Так как лишь один дом певицы в Подмосковье может стоить, по предварительным оценкам, порядка 60 миллионов рублей, что значительно превышает сумму иска, семья покойной Жанны Фриске надеется, что оценочная экспертиза суду не понадобится.

Интересно, что адвокат семьи Фриске Анна Ли заявила, что у родных покойной певицы на счетах достаточно средств, если суд примет решение взыскать необходимую сумму. "Предложили наложить обеспечительный арест на дом Жанны Фриске. Он стоит 60 миллионов, и это больше, чем сумма предъявленного иска. Помимо этого, на счетах семьи есть сумма более 20 миллионов рублей, чтобы исполнить решение суда, в случае если он удовлетворит иск", – цитирует адвоката Ли Life.ru.

Напомним, 13 января стало известно, что Перовский суд города Москвы принял исковое заявление "Русфонда", в котором благотворительная организация потребовала, чтобы семья Жанны Фриске отчиталась за собранные на лечение певицы деньги.

Общая сумма пожертвований составила 69,2 миллиона рублей. По желанию Жанны 32,6 миллиона были отправлены на оплату лечения девяти онкобольных детей. Российское законодательство не позволяет благотворительным фондам дольше года держать на своих банковских счетах целевые пожертвования. Поэтому деньги для продолжения лечения – оставшиеся 25 с лишним миллионов – были переведены на личный банковский счет певицы по договору с ней.

Однако семья певицы смогла отчитаться об использовании чуть более трех миллионов из них. При этом договором предусмотрено, что в случае невостребованности деньги возвращаются в распоряжение "Русфонда".

