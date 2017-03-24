Гусев из "Дома-2" засветился в деле о "группах смерти"

Бывшему участнику "Дома-2" Антону Гусеву пришлось дать показания после того, как он разместил у себя в соцсети пост о готовящемся массовом суициде подростков.

В сообщении говорилось о том, что в ближайшее время около пяти тысяч детей собираются покончить с собой. Оказалось, что разместить пост Антона попросили знакомые.

"Правоохранители выходили на меня по поводу того, что я разместил пост о том, что какая-то операция готовилась, чтобы детей не выводили на улицу, – цитирует экс-участника "Дома-2" Life.ru. – Мне сообщил это знакомый по одному из моих бизнесов, скажем так. Смысл рассылки был предупреждающий. Всех своих близких, родных, знакомых предупредил".

Гусев подчеркнул, что у него не было цели запугивать кого-то или сеять панику среди своих подписчиков. После беседы с представителями правоохранительных органов он удалил пост.

Публикация от ANTON GUSEV ������люблю ее❤️ (@antongusev89) Мар 24 2017 в 2:51 PDT

По предварительным данным, Гусев не будет привлечен к ответственности, так как размещал пост, не имея преступного умысла.

Напомним, не так давно бывший участник телестройки развелся с Евгенией Феофилактовой. Четырехлетний сын пары Даниэль остался с мамой. Антон часто видится с малышом и безумно к нему привязан. И наверное, ничего удивительного в том, что он решил предупредить других родителей, нет.