Водонаеву распекли за критику толстушек

Высказывание Алены Водонаевой о том, что женщины должны быть красивыми и стройными, а полные дамы не заслуживают никакого оправдания, возмутило общественность. Пышнотелые девушки посчитали, что у Водонаевой комплекс, из-за которого она боится набрать лишние килограммы.

"Видимо, она настолько боится потолстеть, что эти страхи выплескивает в такой резкой форме", – заявила тренер личностного роста для женщин Юлия Печерская.

По ее словам, многие женщины склонны к полноте. "Чем старше мужчина становится, тем легче он относится к какому-то внешнему несовершенству женского тела: целлюлиту, паре или даже паре десятков лишних килограммов. Многим мужчинам это, наоборот, нравится", – цитирует Life.ru Печерскую.

Возмутили слова Водонаевой и известную модель с нестандартной фигурой Диляру Ларину. Скажите мне, друзья!? С каких пор Алена Водонаева возомнила себя красавицей и имеет право критиковать полных девушек и людей вцелом?" – написала на своей станице в Instagram Ларина (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.)

Девушка отметила, что ей были очень не приятны слова Водонаевой:"И стало так мерзко от того, что этот гнилой и кривой (мы все помним) рот, являясь лидером мнений, рекомендует: "А лучше вообще ничего ему не говори, просто люби его и соси. " Так и хочется сказать: Да я лучше буду полной, чем такой злобной с%кой".

Публикация от Диляра Ларина (@dilarina) Мар 24 2017 в 11:58 PDT

Припомнила модель Водонаевой и ее прошлое на "Доме-2". "Наверное уже забыла, как сношалась под камерами как животное в реалити шоу, тот самый случай, когда – из грязи в князи... Интересно, захотят ли иметь "отношения" со своей бАгиней фолловеры после этих слов?" – резюмировала Ларина.

Пользователи Сети поддержали модель plus size. Многие искренне негодуют, как Водонаева, которую саму сложно назвать хрупкой девушкой, может упрекать толстушек. Другие поддержали версию о том, что Водонаева сильно комплексует. Для своих фото девушка всегда тщательно выбирает ракурс, к тому же ни для кого не секрет, что Алена очень любит фотошоп.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Фев 18 2017 в 5:52 PST

Напомним, эпатажная модель и журналист написала статью с громким названием "После шести можно только сосать!" Водонаева предупредила, что ее критика не касается людей, имеющих проблемы с лишним весом по состоянию здоровья. Всем остальным "пышечкам" досталось от пухлогубой красотки.