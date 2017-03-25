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Мария Максакова отреклась от матери

Людмила Максакова. Фото: Первый канал
Оперная дива Мария Максакова отказалась общаться со своей мамой. Певица пояснила, что их отношения испортились за долго до слов, которые Людмила Максакова произнесла после убийства Дениса Вороненкова.

Продолжение: Максакова оконфузилась на похоронах мужа
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"Что там ляпнула мама, я не знаю. Я с ней не разговариваю уже давно, а сейчас, думаю, вообще не буду. Я не знаю, при каких обстоятельствах она это сказала", – сказала певица.

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Как писали Dni.Ru, сразу после гибели Дениса Вороненкова в центре Киева Людмила Максакова заявила: "Ну и слава тебе господи. А что с ним еще делать? Слава тебе господи, что в конце концов человек, который так подличал... Он же военный, его за измену бы давно расстреляли!"

Однако сама певица предпочитает не говорить на тему отношений с матерью. Куда охотнее она теперь вспоминает дни, проведенные с Вороненковым. "Когда у нас только все начиналось, меня позвали спеть на новогоднем вечере в Риге. И он мне 31-го пишет: вот тебе карта моя кредитная, купи мне билет из Парижа в Москву. Так мы с ним встретили наш первый Новый год", – цитирует Мeduza Максакову.

Рассказала Мария и о своем заветном желании, которое Вороненков не смог исполнить. "Я его просила, когда с ним встречаться начала: "Денис, сделай мне такое одолжение, пообещай мне, пожалуйста, что я умру в твоих руках". Он ни разу мне не пообещал", – разоткровенничалась певица.

Сейчас, по словам Максаковой, ей очень тяжело смотреть на своего маленького ребенка. "Я так хотела, чтобы он его воспитывал, чтобы он был такой же, как он. Как это теперь сделать, со слов, я не знаю. Он его, наверное, даже не будет помнить, когда вырастет", – посетовала оперная дива.

В смерти мужа Мария винит охрану. "Сейчас, конечно, это вообще туши свет. Возят на бронированной машине. Охрана у Дениса была, но не такая, как у меня сейчас. Если бы его так охраняли, все было бы в порядке", – заявила она.

Напомним, 23 марта в центре украинской столицы застрелили мужа Марии Максаковой экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Его охранник и киллер были ранены и попали в больницу. Позже убийца скончался на операционном столе.

Автор: Алёна Нестерова25 марта 2017, 12:39
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