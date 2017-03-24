Друг о разборках в семье Максаковой: Это было отвратительно

Станислав Садальский оправдал свою приятельницу Людмилу Максакову за жестокие слова, сказанные в адрес покойного зятя. Друг актрисы рассказал о разборках, которые происходили в семье.

Едва узнав о смерти зятя, экс-депутата Дениса Вороненкова, Людмила Максакова якобы сказала: "Ну и слава тебе господи. А что с ним еще делать? Слава тебе господи, что в конце концов человек, который так подличал... Он же военный, его за измену бы давно расстреляли!" Общественность буквально ужаснулась такому комментарию.

Друг Максаковой актер Станислав Садальский заявил, что это "первая нервная реакция". "Потому что, сколько можно мучить Людмилу? Это защитная реакция организма", – попытался оправдать подругу артист. При этом Садальский не стал скрывать от представителей СМИ, что в семье Максаковой царила весьма напряженная атмосфера.

"Я присутствовал на их семейных разборках, это было очень неуважительно и отвратительно. Это все тянется уже три года. Маша потребовала, чтобы отец закрыл счета Людмиле", – цитирует Садальского "Говорит Москва". Станислав сообщил, что отец и мать Марии Максаковой "категорически осуждают" ее отъезд на Украину.

Ранее Садальский хлестко заявил, что мать не нужна оперной диве. "Она никогда не спрашивает у Людмилы совета. Не уверен, что и сейчас попросит помощи. На мать ей наплевать и на отца – Петера Андреаса Игенбергса – тоже. Маша самостоятельно делает карьеру и строит свою жизнь. Дочь никого не слушалась – ни отца, ни мать", – сообщил Садальский.

Высказался актер и о смерти Дениса Вороненкова. "Наше общее мнение с Людмилой Максаковой, что Вороненкову еще повезло. Мы в один голос это сказали. Все могло бы быть намного хуже – сидел бы на рудниках. Пускай благодарит Бога, что так случилось. Быть предателем – это, мягко говоря, очень плохо. А еще впутывать в свою криминальную судьбу жену, сына... Это чудовищная ситуация для семьи", – отметил актер.

Напомним, Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева, когда направлялся на встречу с Пономаревым. Киллер выстелил в него несколько раз – травмы оказались смертельными. Преступник был тяжело ранен охранником Вороненкова и скончался на операционном столе, когда врачи делали ему трепанацию черепа.