Народ обрадовался отказу от "Евровидения"

В Сети активно обсуждают сложившуюся ситуацию, в результате которой Юлия Самойлова не выступит на "Евровидении" не только в Киеве, но даже дистанционно. Пользователи рады такому повороту событий.

В интернете высказывают разные мнения относительно того, что представительница России Юлия Самойлова не выступит на "Евровидении". Причем одобрительных комментариев большинство. "ну че, прикольно", "Пора отказаться от гребаного цирка как #Евровидение ..", "Почему на ПЕСЕННОМ конкурсе люди не могут просто ПЕТЬ? Без политики и прочего ***", "Все, что ни делается, к лучшему 👍🔝🙏💕💞💟💋", "Главное, что мы все вместе!", "Все будет хорошо", "Я считаю, правильно сделали. Может, еще по скайпу она бы спела прямо из дома?" – высказались пользователи социальных сетей.

Не осталась в стороне и сама Юлия Самойлова. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица поблагодарила все поклонников за поддержку. "Хочу выразить огромную благодарность всем, всем, всем за теплые слова в мой адрес! Спасибо, мои дорогие друзья! Я счастлива, что вас так много! А еще, особенное спасибо хочу сказать моим коллегам по сцене, всем, кто поддерживает меня! 🎶🎵🎼🎤 ЛЮБЛЮ ВАС! ВСЕМ СЕРДЦЕМ!!! 😍😘💓💓💓" – написала Самойлова.

Фанаты поддержали Юлию своими комментариями. "Юля, береги себя, свой голос, свое здоровье! Через год, я надеюсь, пушки умолкнут. И тогда музы споют твоим голосом! Это будет круто!", "Ты лучшая,2018 в твоих руках💋💟💕💞🙏", "Юля держитесь, не растрачивайтесь ! Берегите Себя и Ваш драгоценный голос💖", "Ах, Юля!!! Вы своим примером даете силу всем людям! Все будет отлично!!! Главное, чтобы ваше сердце не покидали уверенность в себя!!!! ♥♥🔝🔝🔝🔝🔝" – призвали артистку не отчаиваться фанаты.

Публикация от Julia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok) Мар 23 2017 в 11:02 PDT

Напомним, накануне "Первый канал" ответил на предложение Европейского вещательного союза выступить на песенном конкурсе "Евровидение" дистанционно. В России такую перспективу рассматривать отказались. "Первый канал" счел предложение выступить дистанционно странным. Это противоречит основному правилу конкурса: выступление должно проходить в прямом эфире на сцене "Евровидения". Таким образом, Россия окончательно лишилась возможности представить своего кандидата на конкурсе.