"Первый канал" вынес вердикт Самойловой

"Первый канал" ответил на предложение Европейского вещательного союза выступить на песенном конкурсе "Евровидение" дистанционно. В России такую перспективу рассматривать отказались.

В руководстве "Первого канала" подчеркнули, что выдвинули на конкурс Юлию Самойлову согласно всем правилам. Украина же, как принимающая сторона, должна была обеспечить всем участникам возможность выступить на сцене "Евровидения".

Отказ Юлии Самойловой во въезде на территорию Украины нарушает правила конкурса, пояснили в компании. "Первый канал" счел предложение выступить дистанционно странным и отказался от него. Это противоречит основному правилу конкурса: выступление должно проходить в прямом эфире на сцене "Евровидения".

"Мы полагаем, что Европейский вещательный союз не должен изобретать новых правил для российского участника в 2017 году и способен провести конкурс в соответствии со своим же регламентом", – добавили в руководстве "Первого канала". Таким образом, Россия окончательно лишилась возможности представить своего кандидата на конкурсе.

Напомним, решение запретить Самойловой въезд на территорию Украины приняла в Службе безопасности страны в середине марта. В ведомстве пошли на этот шаг из-за того, что российская певица побывала с концертом в Крыму, который Киев считает своей территорией.