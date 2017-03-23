"Первый канал" вынес вердикт Самойловой

Ольга Орлова стала ведущей "Дома-2" Бузова пыталась прорваться на день рождения Тарасова Странные действия с Самойловой обрадовали Кобзона Джоли пришла к епископу без лифчика Дом-2

Самое читаемое

Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах
Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
Беркова выходит замуж за Стоянова
За что Людмила Максакова ненавидела зятя
Максакова оконфузилась на отпевании мужа
партнеры
Понедельник 27 марта
Лента новостей
14:55
О чем нельзя шутить с мужчинами
14:44
Мужчина получил страшное увечье в тренажерном зале (видео)
14:29
Миллионы европейцев останутся без домов из-за наводнения
14:27
Турция откроет въезд россиянам по внутренним паспортам
13:55
Автомобиль "Волга" хотят вновь запустить в производство
13:49
Российский физик раскрыл загадку звуковых волн
13:45
Кремль обвинил организаторов митингов в подкупе школьников
13:23
"Путин" и "Кадыров" устроили НАТО взбучку
13:21
Громкий скандал Тарасова получил продолжение
13:12
Сериал "Ходячие мертвецы" продлили на 20 лет
12:30
Ушел из жизни легендарный футболист "Динамо"
12:15
Жестокая драка школьниц из-за мальчика попала на видео
12:04
В Коми туристы нашли тело пропавшего священника
11:52
Володин и Аграмунт развивают контакты в рамках ПАСЕ и ОДКБ
11:50
На теле легенды "Зенита" нашли множественные гематомы
11:48
"Босс-молокосос" с Бондарчуком бьет рекорды проката
11:38
Под Москвой избили 87-летнего ученого-ракетчика
11:21
Люди Порошенко подозрительно быстро приехали к трупу Вороненкова
11:16
Киев обвинил Белый дом в срыве встречи Порошенко и Трампа
11:04
Сгонявший вес боксер умер на тренировке
10:49
Построенные Батуриной элитные дома возле МГУ хотят снести
10:49
Ангарскому маньяку приписали еще 60 преступлений
10:28
Астрологический прогноз с 27 марта по 2 апреля
10:27
Британия напугана новой российской ракетой
10:10
Москвич в ходе ссоры расстрелял жену и дочь
10:10
Жуткие последствия приема виагры
10:09
Как добрый мультфильм "Маша и медведь" превратили в угрозу
09:40
Водительские права будут выдавать по-новому
09:40
На юго-востоке Москвы обнаружили труп пенсионера
09:16
Ту-154 рухнул в Сочи из-за спешки пилотов
09:14
Стритрейсеров хотят сажать на 5 лет
09:05
Голосистый попугай спел дуэтом сам с собой (видео)
08:46
В Таиланде утонула россиянка
08:41
Киев поставили на место в скандале с "Евровидением"
08:35
Группа "На-На" устроила потасовку на подиуме
08:33
На северо-востоке Москвы нашли скелеты двух человек
08:19
Снежный апокалипсис охватил Москву
08:18
Эрдоган ввел огромные пошлины на российские продукты
07:55
В центре Москвы перевернулась скорая (видео)
20:44
Немецкие бизнесмены не боятся украинских санкций
18:33
Московскую полицию похвалили за профессионализм
18:02
В Донбассе разбился военный украинский вертолет
17:48
В Башкирии лоб в лоб столкнулись два поезда
17:36
Как россиянки покорили красотой мир керлинга
17:10
Почему пропадает Владимир Путин
16:48
В Москве в развалинах дома ищут колбу с сибирской язвой
16:27
Юные футболисты сразились за путевки в спортивный лагерь
16:25
На "Евровидение" предложили отправить Савченко
16:14
Украине грозит остановка всех АЭС
15:17
Малахов рассказал о тайном ребенке Вороненкова
15:05
Грузовик протаранил толпу школьников (видео)
14:51
Россиянки впервые взяли серебро на ЧМ по керлингу
14:21
Тарасов оправдался за скандал со сборной России
14:06
От ударов американской коалиции в Мосуле погибли более 60 человек
13:56
В подъезде на севере Москвы подожгли человека
13:45
Полиция предупредила участников несанкционированной акции в Москве
13:42
Россия отказалась отчитываться перед НАТО
13:30
Немецкие политики прибыли в Крым
13:15
В квартире на севере Москвы произошел пожар
13:02
В Европе настаивают на участии Самойловой в "Евровидении"
12:53
В Москву возвращаются февральские морозы
12:30
Шукшина попала в центр беспорядков в Лондоне
12:21
В Москве потребовали наказать сторонников Навального
12:05
В Москве ответили на предложение заменить Самойлову
11:50
Как банда гастролеров два года шиковала в Ялте
11:39
На МКАД опрокинулась фура с шоколадом (видео)
11:32
В Париже обсудили российско-американские отношения
11:26
Россиянам хотят разрешить отказаться от манту
11:00
Стоцкая раскрыла пол будущего ребенка
10:33
У Бузовой появился тайный поклонник
10:10
Киев поставил условие Москве для участии в "Евровидении"
09:58
Овдовевшая Максакова выйдет замуж за иностранца
22:26
Тарасов сделал скандальное заявление о сборной России
21:00
Москвич рискнул жизнью ради тонущей собаки
19:09
Водонаеву распекли за критику толстушек
18:28
В Москве похолодает до минус 9
18:15
На похоронах Вороненкова объявили о концерте Максаковой
17:53
Толпа журналистов проводила Вороненкова в последний путь
17:37
Кончаловский закрутил роман с юристом
17:31
Когда в Москве запустят новую ветку метро
16:57
Вороненкова похоронили на кладбище для бандитов
16:15
Николай Басков похудел на четыре размера
15:28
В ДТП с детьми в Подмосковье погибли два родных брата-боксера
14:52
Страны ЕС перегрызлись из-за российского газа
14:00
Максакова оконфузилась на отпевании мужа
13:23
Киркоров хочет улететь с Козловским в космос
13:21
В Петербурге открылся слет "В единстве наша сила"
12:56
На юго-востоке Москвы мужчина зарезал собственного отца
12:39
Людмила Максакова потеряла дочь
12:06
Трое детей погибли в жутком ДТП в Подмосковье
11:27
В пьяной ссоре москвич изрезал ножом двоих братьев
11:13
Болтливому Саакашвили дали новую работу на Украине
11:04
Одну из станций Московского метрополитена закрыли на год
10:54
Найдена самая красивая бабушка в мире
10:45
47-летний педофил приставал к подростку возле метро в Москве
10:35
Максакова впервые высказалась об убийстве Вороненкова
10:19
В центре Москвы произошла поножовщина
10:08
Пластический хирург рассказал об операциях Алентовой
10:05
Москвич в женском платье выпал из окна 9-го этажа
07:46
Юный поклонник приготовил Бузовой царский подарок
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Максакова оконфузилась на отпевании мужа
На похоронах Вороненкова объявили о концерте Максаковой
Максакова выдвинула ультиматум матери
Людмила Максакова потеряла дочь
Малахов рассказал о тайном ребенке Вороненкова
Максакову уговаривают вернуться в Россию
Шоу-бизнес

"Первый канал" вынес вердикт Самойловой

Юлия Самойлова. Фото: instagram.com/jsvok
"Первый канал" ответил на предложение Европейского вещательного союза выступить на песенном конкурсе "Евровидение" дистанционно. В России такую перспективу рассматривать отказались.

Продолжение: Народ обрадовался отказу от "Евровидения"
прочитано 10900 раз

В руководстве "Первого канала" подчеркнули, что выдвинули на конкурс Юлию Самойлову согласно всем правилам. Украина же, как принимающая сторона, должна была обеспечить всем участникам возможность выступить на сцене "Евровидения".

ПО ТЕМЕ

Киев запретил транслировать выступление Самойловой

Украинскому депутату стыдно за решение по Самойловой

Киркоров оказался в инвалидном кресле после новостей о Самойловой

 Евровидение-2017 на Украине

Сюжеты Евровидение-2017 на Украине

Юлия Олеговна Самойлова

Юлия Олеговна Самойлова певица

Отказ Юлии Самойловой во въезде на территорию Украины нарушает правила конкурса, пояснили в компании. "Первый канал" счел предложение выступить дистанционно странным и отказался от него. Это противоречит основному правилу конкурса: выступление должно проходить в прямом эфире на сцене "Евровидения".

"Мы полагаем, что Европейский вещательный союз не должен изобретать новых правил для российского участника в 2017 году и способен провести конкурс в соответствии со своим же регламентом", – добавили в руководстве "Первого канала". Таким образом, Россия окончательно лишилась возможности представить своего кандидата на конкурсе.

Напомним, решение запретить Самойловой въезд на территорию Украины приняла в Службе безопасности страны в середине марта. В ведомстве пошли на этот шаг из-за того, что российская певица побывала с концертом в Крыму, который Киев считает своей территорией.

Автор: Евгений Мышко23 марта 2017, 21:44
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Юлия Самойлова

567

комментарии

Политика

Слезливый Порошенко спешит броситься к ногам Трампа
Почему пропадает Владимир Путин
Россия отказалась отчитываться перед НАТО
На Украине обрадовались нападениям ИГ в Чечне

Шоу-бизнес

Любовница переживает из-за разрыва Носика с женой
Беркова рассказала о свадьбе со Стояновым
Ольга Бузова – своему прошлому: Горите в аду!
Ведущая "Первого" об особенной дочке: Мы научились быть счастливыми

Проишествия

Странные ошибки охранника Вороненкова
Опубликовано видео убийства Дениса Вороненкова
Максаковой угрожает смертельная опасность
Эксперты предупреждали о показательном убийстве Вороненкова

Lifestyle

Турция откроет въезд россиянам по внутренним паспортам
Сериал "Ходячие мертвецы" продлили на 20 лет
"Босс-молокосос" с Бондарчуком бьет рекорды проката
Как добрый мультфильм "Маша и медведь" превратили в угрозу
Шоу-бизнес

Малахов рассказал о тайном ребенке Вороненкова

Вскрылись факты о темной стороне личности погибшего политика
Политика

Почему пропадает Владимир Путин

Близкий к президенту журналист приоткрыл завесу тайны
Общество

Киев поставили на место в скандале с "Евровидением"

Похоже, коварные планы украинских властей оказались под угрозой
Шоу-бизнес

Максакова выдвинула ультиматум матери

Оперная дива считает жестокие слова родительницы "запредельными"

Гороскоп

Астрологический прогноз с 27 марта по 2 апреля
Овдовевшая Максакова выйдет замуж за иностранца
Невеста родит ребенка Вадиму Казаченко
Новая женщина в жизни Разина

Фоторепортажи

Группа "На-На" устроила потасовку на подиуме
Как россиянки покорили красотой мир керлинга
Толпа журналистов проводила Вороненкова в последний путь
Найдена самая красивая бабушка в мире

Спорт

Громкий скандал Тарасова получил продолжение
Когда Аделина Сотникова вернется в спорт
Моуринью опозорился с подарком Бердыеву
У боксера случился сердечный приступ после боя (видео)

Регионы

Жестокая драка школьниц из-за мальчика попала на видео
В ДТП с детьми в Подмосковье погибли два родных брата-боксера
Трое детей погибли в жутком ДТП в Подмосковье
Штурм террористами воинской части в Чечне попал на видео
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru