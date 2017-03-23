Юлии Самойловой разрешили спеть на "Евровидении"

Владельцы конкурса нашли изящный способ обойти преграды Киева. Такого на смотре европейской песни еще не было.

Новость о том, что российской участнице "Евровидения" на три года закрыли въезд в Киев, стала шоком для всех. Европейский вещательный союз, который проводит конкурс, сразу же пообещал найти решение этой проблемы. И слово сдержал.

"В целях сохранения неполитического характера песенного конкурса "Евровидение", Европейский вещательный союз нашел выход из создавшейся ситуации и предпринял беспрецедентный шаг, чтобы предоставить России возможность все-таки участвовать в этом смотре, – говорится в официальном письме ведомства. – Это произойдет при помощи спутниковой связи. Юлия сможет петь во втором полуфинале, как и планировалось. Если же Самойлова пройдет в финал, то тоже сможет участвовать в конкурсе при помощи спутниковой связи". То есть Юля будет петь в Москве, но в прямом эфире ее увидят зрители всего мира. И в Киев ехать не придется. В Выставочном центре Киева, где пройдет конкурс, выступление Самойловой покажут на экранах.

В Европейском вещательном союзе подчеркнули, что такого никогда не было за всю 60-летнюю историю конкурса. "Инклюзивность (принцип равных возможностей. – Прим. ред.) – это в духе "Евровидения", к тому же слоганом этого года является "Празднование разнообразия". Поэтому было решено гарантировать участие всем 43 артистам", – сообщили представители организации.

Исполнительный супервайзер "Евровидения" Йон Ола Санд заявил: "Мы продолжаем наш диалог с украинскими властями. Важно, что конкурс "Евровидение" остается свободным от политики как таковой и от обстоятельств, связанных с запретом на поездку Юлии".