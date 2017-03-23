Киев запретил транслировать выступление Самойловой
"Трансляция выступления Самойловой украинскими телеканалами – это такое же нарушение украинских законов, как и ее въезд на Украину. ЕВС (Европейский вещательный союз. – Прим. ред.) должен уважать это", – отметил он.
Позже он добавил, что единственная возможность для России принять участие в конкурсе – это отправить в Киев другого участника. "Гастроли и телепередачи с участием персон нон-грата в Украине запрещены. Решение – в изменении участника от РФ. Позиция ЕВС политизирует конкурс", – написал Кириленко.
Ранее Европейский вещательный союз предложил Первому каналу устроить прямую трансляцию выступления Самойловой для показа на "Евровидении-2017". Это должно было осуществиться при помощи спутниковой связи.
Трансляція виступу Самойлової українськими телеканалами-це таке ж порушення укр законів, як і її в'їзд до України. ЄМС мала б зважити на це.— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 23 марта 2017 г.
Напомним, Служба безопасности Украины запретила российской певице въезд на территорию страны сроком на три года. В ведомстве считают, что Юлия, выступив в 2015 году на концерте в Крыму, нарушила украинское законодательство.
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