Родственница Максаковой: У нее там сейчас ад!

Журналисты связались с родственницей Марии Максаковой, чтобы узнать подробности случившегося в Киеве убийства Дениса Вороненкова. Сноха певицы Екатерина Добрынина заявила, что вдова не выходила на связь.

Журналисты добрались до ближайшего окружения Марии Максаковой и Дениса Вороненкова, чтобы те высказали свое мнение о трагедии, случившейся в центре Киева. Своими комментариями с репортерами поделилась сноха Максаковой Екатерина Добрынина. "Маша на связь не выходила! Думаю, у нее там ад сейчас! Машка сильная, все встанет на свои места", – цитирует Добрынину Life.ru.

Ранее высказалась о смерти Вороненкова его теща Людмила Максакова. Причем ее комментарий более чем ужаснул репортеров. "Ну и слава тебе господи. А что с ним еще делать? Слава тебе Господи, что в конце концов человек, который так подличал... Он же военный, его за измену бы давно расстреляли", – заявила Максакова.

Не остался в стороне от трагедии и друг старшей Максаковой актер Станислав Садальский. "Людмила считает, что ему просто повезло. Предателям везде плохо. А сбитый летчик никому не интересен. Вообще, она всю жизнь хотела, чтобы ее дочь вышла замуж за Дениса Мацуева. Но получилось по-другому".

Артист уверен, что в гибели Вороненкова виновны украинские спецслужбы. "Я считаю, что это все-таки от них исходит. Я сталкивался с украинскими спецслужбами. Сначала мне запретили въезд, потом разрешили. Я спросил, гарантирует ли мне кто-то мою безопасность, если я буду там находиться. Мне ответили: нет. Я очень удивился и решил, что при этой власти я на Украину точно не поеду. Сами украинцы уже устали от бардака, который у них творится", – заявил Садальский.

Между тем в социальной сети Twitter появилось изображение вдовы экс-депутата, оперной дивы Марии Максаковой. Согласно подписи к снимку, популярная исполнительница приехала к месту гибели политика и буквально упала в обморок при виде мужа. Сложно представить себе, что в эти минуты переживает несчастная Мария.

Максакова приехала и упала в обморок pic.twitter.com/5QNBTYWg7N — Роман Юхновец (@Roman_Yhnovec) 23 марта 2017 г.

По последней информации, Мария Максакова покинула в сопровождении охраны отель в Киеве, где был убит ее муж. Она вышла в сопровождении нескольких людей из дверей гостиницы, села в автомобиль, и ее увезли, передают РИА Новости.