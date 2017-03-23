Согласно сообщениям, Мария Максакова упала в обморок при виде убитого мужа, экс-депутата Дениса Вороненкова. Сложно представить, как себя чувствует убитая горем артистка.

Интернет полнится новыми фотографиями с места убийства Дениса Вороненкова. Так, в социальной сети Twitter появилось изображение вдовы экс-депутата, оперной дивы Марии Максаковой. Согласно подписи к снимку, популярная исполнительница приехала к месту гибели политика и буквально упала в обморок при виде мужа.

Сложно представить себе, что в эти минуты переживает несчастная Мария. Судя по фото, Максакова просто не верит собственным глазам. На обнародованных снимках певица с растрепанной прической, в черном пальто в отчаянии оглядывается назад, а потом смотрит, стоит предположить, на то место, где убили Вороненкова.

Между тем в СМИ появилась информация, что Мария приняла решение сбежать из страны. В близком окружении певицы утверждают, что шокированная певица хочет уехать в Германию. Отметим, что у Максаковой есть немецкое гражданство.

Максакова приехала и упала в обморок pic.twitter.com/5QNBTYWg7N — Роман Юхновец (@Roman_Yhnovec) 23 марта 2017 г.

Напомним, Денис Вороненков был застрелен днем 23 марта в центре Киева. Его охранник и предполагаемый убийца ранены и находятся в больнице.

В украинскую столицу экс-депутат и его жена, певица Мария Максакова оказались в конце прошлого года. Против него в России были выдвинуты обвинения в фальсификации единого государственного реестра юридических лиц и мошенничестве.

На днях в Сети появились слухи, будто Мария Максакова ждет четвертого ребенка. О беременности певицы сообщили журналистам в близком окружении исполнительницы. "Мария очень волнуется за предстоящие роды. C российскими врачами связываться не планирует, хотя к ней у следствия претензий нет. Скорее всего, рожать она будет не в Киеве, где сейчас находится, а в Германии – она ведь имеет еще немецкое гражданство", – цитирует своего источника Eg.RU. Отметим, что сама Максакова пока не прокомментировала информацию о своем интересном положении.