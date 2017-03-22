Владельцы "Евровидения" дали надежду Самойловой

Для европейских телебоссов решение киевских властей было ожидаемым. Но они попытаются договориться с Киевом.

Европейской вещательный союз, который владеет брендом "Евровидение" и занимается организацией конкурса по всему миру, опубликовал официальное заявление по поводу запрета на въезд в Киев российской участнице Юлии Самойловой. Сообщение вышло с пометкой "Для немедленной публикации".



"Мы должны уважать местные законы принимающей страны, однако мы глубоко разочарованы в этом решении. Как мы считаем, это противоречит духу конкурса и понятию инклюзивности (отсутствию любого рода дискриминации. – Прим. ред), которое лежит в его основе. Мы продолжим диалог с украинской властью с целью обеспечения того, чтобы все артисты могли выступать на 62–м конкурсе "Евровидение" в Киеве в мае", – говорится в обращении.

Напомним, что сегодня киевские власти объявили о запрете въезда на Украину Юлии Самойловой сроком на три года. Причина в том, что в 2015 году певица выступала на фестивале в Керчи и тем самым нарушила законодательство Украины. Юля якобы должна была получить официальное разрешение от украинских властей на посещение Крыма.

