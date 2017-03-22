Мать беспокоится за ребенка Юлии Самойловой

Мать представительниц России на "Евровидении" Юлии Самойловой Рита дала интервью. Она рассказала о сдаче генетических анализов и помощи Елены Малышевой, а также призналась, что беспокоится за будущего ребенка дочери.

Обыкновенная прививка от полиомиелита обернулась доя семьи Самойловых катастрофой. Маленькая дочь Юлия перестала ходить, и всю свою жизнь мать Рита посвятила заботе о наследнице. Однако она не жалеет о том, как все получилось.

"Если меня спросить, поменяла бы я каким-то образом свою жизнь, я бы сказала, что нет. Конечно, я бы хотела, чтобы изначально не было этой болезни у Юли. Потому что я мечтала о большой семье. Я думала, что у меня минимум пятеро детей будет. Просто я по природе мама. Это как моя профессия, призвание. Это то дело, которым я горела всю жизнь. Я была пилотом этого самолета. Когда в нашей жизни появился Алексей (гражданский муж Юлии– Прим. ред.), он забрал мой самолет. Сейчас меня как бы спустили с неба, и я теперь не могу найти себя в этой жизни. Но я как Фигаро: стоит Юлии щелкнуть пальцами – тут как тут. Пытаюсь помочь – советом, любовью. Я их немного раздражаю этим, но по-другому я просто не могу", – призналась Рита.

Самойлова рассказала, что ее семье предложила свою помощь известная ведущая, врач Елена Малышева. "Мы пересдадим генетические анализы всей семьей. Алексея тоже возьмем с собой – может, они с Юлей соберутся сами человека привести в этот мир. Я как бабушка готова. А истину только Бог знает. На данном этапе мне важно, чтобы они родили здорового человека", – поделилась своим беспокойством о будущем внуке Самойлова.

Диагноз Юлии вызвал громкий резонанс в обществе. Снова встал вопрос о том, следует ли делать маленьким детям прививки или нет. "Я не говорю, что не надо делать прививки. Но вернусь: мы в этот мир приводим человека, а значит, несём за него ответственность. Перед тем как ставить прививки, лучше кусок хлеба не съесть – пойти проверить ребенка. Сдать анализы, в том числе генетический, может, у него инфекция какая-то. Сейчас это доступно – не то что в 90-е годы. И перед тем, как родить ребенка, не поленитесь сдать анализы, пройти генетические тесты. В нашем случае у нас получилось так. Она не встала на следующий день после прививки. А до этого она уже вставала на ножки. Можно повернуть это с разных сторон. Я не профессор, говорю только то, что было", – цитирует Риту Самойлову Life.ru.