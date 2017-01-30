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Бабкина поразила фото без макияжа

Надежда Бабкина с подругами. Фото: instagram.com/ngbabkina
Надежда Бабкина поразила поклонников и акул пера своими фотографиями без макияжа. Комментаторы считают, что без грима певица и телеведущая стала неузнаваемой.
прочитано 3184 раза

В Сети активно обсуждают снимки смелой 66-летней артистки, рискнувшей показать себя без привычного яркого макияжа. Мало кто в наше время решается на подобное. А для перфекционистов даже создали два десятка приложений, в которых можно подкрасить себе глаза и сделать губы более сочными.

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Бабкина уже настолько успешная и самодостаточная женщина, что в приукрашивании не нуждается. Единственное, что смогли разглядеть на лице звезды комментаторы, это не свои брови. Мол, отчетливо виден яркий татуаж. В остальном же Надежда – сама естественность.

Подписчики виртуально поаплодировали своей любимице за то, что не побоялась сделать селфи на фоне более молодых и накрашенных женщин. "Хорошая фотография, позитивная, домашняя, хоть нет этого гламура, где все разукрашенные, Надежда очень приятная женщина", "Наша красавица !!!",   "Наденька ты СУПЕР👍", – панибратсвуют от восторга комментаторы.

Другие отметили, что такой максимально естественный образ значительно отличается от безупречного экранного. Кто-то посчитал, что Надежда на этом фото больше похожа на Микки Рурка, чем на себя. "Что с лицом?? Отечное какое-то. Непонятно", – забеспокоился другой фанат позитивной артистки.

Отметим, что Бабкина не в первый раз публикует фото без макияжа. Почему это стало сенсацией только сейчас, не совсем понятно. Очевидно, что исполнительница красится только для съемок, а дома она всегда максимально естественна, о чем свидетельствуют ее многочисленные снимки в Instagram.

После встречи с жителями Левобережного района - на пленарное заседание Думы

Фото опубликовано Надежда Бабкина (@ngbabkina)

Автор: Иннокентий Звездинский30 января 2017, 17:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды без макияжа

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