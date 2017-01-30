Бабкина поразила фото без макияжа

Надежда Бабкина поразила поклонников и акул пера своими фотографиями без макияжа. Комментаторы считают, что без грима певица и телеведущая стала неузнаваемой.

В Сети активно обсуждают снимки смелой 66-летней артистки, рискнувшей показать себя без привычного яркого макияжа. Мало кто в наше время решается на подобное. А для перфекционистов даже создали два десятка приложений, в которых можно подкрасить себе глаза и сделать губы более сочными.

Бабкина уже настолько успешная и самодостаточная женщина, что в приукрашивании не нуждается. Единственное, что смогли разглядеть на лице звезды комментаторы, это не свои брови. Мол, отчетливо виден яркий татуаж. В остальном же Надежда – сама естественность.

Подписчики виртуально поаплодировали своей любимице за то, что не побоялась сделать селфи на фоне более молодых и накрашенных женщин. "Хорошая фотография, позитивная, домашняя, хоть нет этого гламура, где все разукрашенные, Надежда очень приятная женщина", "Наша красавица !!!", "Наденька ты СУПЕР👍", – панибратсвуют от восторга комментаторы.

Фото опубликовано Надежда Бабкина (@ngbabkina) Янв 7 2017 в 9:53 PST

Другие отметили, что такой максимально естественный образ значительно отличается от безупречного экранного. Кто-то посчитал, что Надежда на этом фото больше похожа на Микки Рурка, чем на себя. "Что с лицом?? Отечное какое-то. Непонятно", – забеспокоился другой фанат позитивной артистки.

Фото опубликовано Надежда Бабкина (@ngbabkina) Янв 1 2017 в 11:58 PST

Отметим, что Бабкина не в первый раз публикует фото без макияжа. Почему это стало сенсацией только сейчас, не совсем понятно. Очевидно, что исполнительница красится только для съемок, а дома она всегда максимально естественна, о чем свидетельствуют ее многочисленные снимки в Instagram.