Надежда Бабкина рассказала о второй семье

Легендарная исполнительница Надежда Бабкина рассказала о своей второй семье. Именно так она называет участников своего ансамбля "Русская песня".

Интересно, что ансамблю Надежды Бабкиной "Русская песня" уже 40 лет. Певица рассказала о том, как коллектив смог продержаться на плаву четыре десятилетия. "Я – руководитель ансамбля и театра, в котором работает большая труппа, и это обстоятельство говорит о многом. Нужно держать все под контролем, не раскисать самой и не давать раскиснуть своим артистам, ведь чтобы дело шло, нужна дисциплина, особенно, это касается творческих коллективов. Не дай Бог, что-то случится у моих ребят – я в первых рядах, всегда помогу, выручу, потому что всех их люблю", – заявила артистка.

Более того, Надежда Бабкина считает участников своего коллектива семьей. "Вы можете спросить у них: "Строга?". Они ответят, что да, но зато порядок хороший. Было бы плохо – никого бы не было рядом", – уверена Бабкина.

Певица успевает заниматься не только музыкой, но и телевидением. Артистка является защитницей в передаче "Модный приговор". "На программе мы не просто переодеваем женщин. Это социальный проект, который не ограничивается работой стилистов, выбором нарядов, все намного серьезнее. Приходят люди, у которых что-то случилось нехорошее, они потеряли вкус к жизни, лишились каких-то ориентиров. Прихорошившись внешне, молодые и не очень молодые женщины понимают, что жизнь продолжается, и рано ставить на себе "крест". Мы вместе с Александром Васильевым и Эвелиной Хромченко стараемся помочь участникам вновь обрести уверенность, попытаться полюбить себя", – объяснила Надежда.

Фото опубликовано Надежда Бабкина (@ngbabkina) Дек 19 2016 в 9:24 PST

Не забывает артистка и про свою семью. Предстоящие новогодние праздники Бабкина проведет с внуками, которых видит из-за большой занятости редко. "Когда выпадает минутка побыть с ними, то мы вместе рисуем, зимой катаемся на санках с горы, лепим из снега дворцы, гуляем. Я внуков очень люблю. Не знаю, балую или нет, но многое позволяю в отличие от родителей. Так, наверное, все бабушки себя ведут", – цитирует Надежду Бабкину сайт "Комсомольская правда".