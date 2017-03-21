Джигурда попал в новый скандал после развода

Бывший директор актера Никиты Джигурды Антонина Саврасова серьезно с ним поссорилась. Артисту не понравилось, что она без его согласия беседовала с журналистами. Джигурда в резкой форме высказал свои претензии Антонине. Их переписка оказалась в распоряжении Dni.Ru.

Саврасова попыталась оправдаться перед артистом: "Никита, я всегда на твоей стороне. Я с тобой. Не отталкивай меня от себя. Кто как не я понимаю тебя лучше других??? Пусть весь мир будет говорить, что ты плохой, я все равно скажу, что ты лучший", – написала она эпатажному актеру.

Однако мольбы бывшего директора не разжалобили Джигурду. "Подними цену за свои глупости и иди работать на тех, кто берет у тебя взаймы и не отдает долга, используя тебя и твою гордыню", – загадочно ответил Никита.

"Свои проблемы я решаю сама, – заметила Антонина. – Я сама решаю, с кем мне быть и что делать. А твои подарки и ломаного гроша не стоят. Подари их кому-нибудь другому... Ты слишком слаб, чтобы делать благородные дела". Артист же посоветовал бывшему директору научиться грамотно писать и сообщил, что больше не желает иметь с ней никаких дел.

Кроме того, Никита рассказал, что его бывшая супруга Марина Анисина уже готова была забрать заявление о разводе. Но Джигурда, который несколько месяцев пытался ее вернуть, неожиданно оказался против этого решения. "Я не мог воспользоваться благородством Анисиной, ибо собираюсь творчески ярко и громко пошуметь и сняться в художественном порнофильме по классической стихотворной повести Ивана Баркова "Лука Мудищев". А это, увы, в глазах общества не согласуется со святой для меня, великой, обожествляемой мной, бывшей (по земным законам) женой, которая до сих пор остается моей венчанной (перед небесами) любимой женщиной и супругой", – объяснил актер корреспонденту Dni.Ru.