Поклонская спела Урганту "Мурку"

Депутат Госдумы Наталья Поклонская пришла на запись передачи "Прожекторперисхилтон". Политик пообщалась с юмористами и исполнила известную песню "Мурка".

Сначала Поклонская только играла мелодию на пианино, но после того, как к ней присоединился ведущий Гарик Мартиросян, запела. Россияне были искренне восхищены вокальными талантами депутата и знанием уголовного городского романса.