Поклонская спела Урганту "Мурку"
Сначала Поклонская только играла мелодию на пианино, но после того, как к ней присоединился ведущий Гарик Мартиросян, запела. Россияне были искренне восхищены вокальными талантами депутата и знанием уголовного городского романса.
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