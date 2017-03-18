Грозивший арестом Киев насмешил Самойлову

Российская певица Юлия Самойлова высказалась по поводу угроз Украины не пустить ее на "Евровидение". Девушка назвала действия Киева смешными.

"Это все как-то смешно, и я не понимаю, с чего такой переполох. Не знаю, мне как-то это все странно", – откровенно сказала певица в эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым.

Прокомментировала Самойлова и предположения о том, что ее участие в конкурсе является пиар-ходом со стороны России, заодно ответив россиянам, которые пытаются вставлять ей палки в колеса, говоря о том, что выбор пал на девушку не из-за ее вокальных данных, а из-за инвалидности.

"Это всегда было, даже когда я жила в Ухте. У меня друг работал на "Ухта-ТВ". Ему, например, про меня рассказывали, какая я плохая, как я достала уже пиариться. На чем, собственно, пиариться?! Сколько людей, столько и мнений" – считает Самойлова.

По словам певицы, выступить на "Евровидении" было ее мечтой. "Когда-то я ездила по региональным конкурсам. Потом это все росло и росло. И всегда у меня, как и у моих родителей, была цель показать то, что любой человек способен на все. Не важно, что с тобой, если у тебя есть мечта, ты можешь ее достичь", – рассказала Юлия.

Публикация от Yulia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok) Мар 17 2017 в 10:21 PDT

О том, что Россию на международном песенном конкурсе представит 27-летняя Юлия Самойлова стало известно 12 марта. Вскоре после этого советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Киев может не пустить Самойлову в страну, если та будет делать политические заявления, в том числе и о Крыме. На Украине припомнили, что российская исполнительница выступала на полуострове, который украинцы считают своей территорией.

