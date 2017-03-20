Юлия Самойлова: Я тот еще Казанова в юбке

Прикованная к инвалидной коляске певица покоряет мужчин. Однако им ничего не светит – артистка любит мужа.

Юлию Самойлову, которая в 2017 году представит нашу страну на конкурсе песни "Евровидение", повсюду сопровождает ее муж Алексей Таран. С Юлей он познакомился в возрасте 17 лет, а ей в ту пору было 19. Родители не стали отговаривать молодого человека.

"Я понимала, что ему будет с ней тяжело, но это его жизнь, – рассказала Мария Таран. – Он сделал такой выбор. Я видела, что сын ее любит. Юля – веселая, коммуникабельная девчонка. Когда с ней начинают общаться, никто не обращает внимания, что она находится в таком положении".

Невестка Марии очень нравится. "Голова у нее на месте. Она очень интересный собеседник, много всего знает. Сколько красивых девушек, с которыми и поговорить не о чем! А Юля не только красивая, но еще и умная, – цитирует ее портал Eg.Ru. – Единственное – я сказала Леше: "Сына, только имей в виду, если ты решил связать судьбу с Юлей, это на всю оставшуюся жизнь! Сколько Бог отпустит этой жизни – уже другой вопрос. Но, возможно, через 30 или даже 40 лет ты будешь просыпаться с этим человеком. Захочешь ли ты его рядом видеть? Ответь себе на этот вопрос, и вперед!" "Да, без проблем", – ответил он. И вот уже восемь лет Леша вместе с Юлей".

Надо заметить, что Алексей – не первый мужчина в жизни Юлии. "Люди думают, что Лешка мой первый парень, а я тот еще Казанова в юбке, просто с другими не сложилось…" – призналась певица в одном из интервью. И многочисленные фотографии Самойловой с бывшими возлюбленными на ее страницах в социальных сетях – лучшее тому подтверждение.

