Кума Порошенко назвала Юлию Самойлову "уродством"

О представительнице России на "Евровидении" Юлии Самойловой высказалась известная певица, крестная двух детей Петра Порошенко Оксана Билозир. Женщина назвала нашу соотечественницу "уродством".

Шумиха вокруг решения "Первого канала" отправить на "Евровидение" певицу с ограниченными возможностями Юлию Самойлову не утихает. На сей раз об участии в конкурсе артистки высказалась экс-министр культуры и туризма Украины, народная артистка, депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" (и крестная двух его дочерей) Оксана Билозир. Женщина сделала это в эфире телеканала "112 Украина". Запись комментария Билозир находится в свободном доступе.

"Мне кажется, что Украина – цивилизованная, демократическая страна, мы духовно богаты и искусство политизировать не станем. И если такое уродство со стороны России они пытаются отправить на Украину, то извините уж, мы не можем категорически вставать на какие-либо позиции", – заявила Оксана Билозир.

Пользователи Сети весьма бурно отреагировали на жесткие слова кумы Порошенко. "Уродство со стороны России отправить в Украину"????? Билозир, ты знаешь,что за оскорбление человека с ограниченными возможностями есть статья???????. Наговорила себе на пять лет колонии", "так Билозир сама инвалид ( с мозгами проблема) вот кого надо изолировать", "Украина проснись, ты превратилась в монстра. Без сердца и мозгов", "Культура в Украине так и прет. Назвать инвалида уродством. Позорище.", "Y тетки не получилось стать как С. Ротару и зависть породила уродство души", – высказали свое мнение возмущенные зрители.

Напомним, о том, что Россию на "Евровидении" представит 27-летняя Юлия Самойлова, сообщили в программе "Воскресное время" на "Первом канале" буквально на днях, 12 марта. Эффектная певица исполнит на Международном музыкальном конкурсе проникновенную композицию Flame Is Burning.

