Россия потеряла Джигурду

Поклонники связывают это с поездкой артиста в ДНР. Он даже не явился на бракоразводный судебный процесс.

Представитель Никиты Джигурды Антонина Саврасова-Абрамова в интервью порталу "Актуальные новости" сообщила, что актер пропал без вести. Якобы три дня назад артист собирался уезжать в ДНР, но куда на самом деле отправился, никто не знает. И теперь Никита не выходит на связь. На сегодня было назначено очередное судебное заседание по поводу развода шоумена с Мариной Анисиной, но актер и туда не явился.

Правда, судя по тому, что публикации на свой странице в социальной сети Джигурда делает регулярно, можно надеяться, что он жив. В последнем на сей час посте артист написал:

Богиня Анис – великая женщина,

После Донбасса дала мне возможность

Отменить ею инициированный развод

Но у меня контракт подписан на роль

Луки Мудищева – судьба переменчива;

Я боготворя Мари и не желая ее порочить,

дарю любимой деве – свободный полет...

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Мар 16 2017 в 4:43 PDT

Но интересными кажутся не только стихи, но и антураж ролика, опубликованного Джигурдой. В кадре – настоящий иконостас с фотографиями фигуристки, с обложками журналов с ней. На фоне сияющих лампочек смотрится все, конечно, немного дико.

Поклонники в недоумении, что имеет в виду эпатажный Джигурда. И он, и Анисина, все время делают противоречивые заявления – они собираются разводиться, снова сходятся, потом опять все по кругу. Сама Анисина тоже подливает масла в огонь. "Наркотики, оргии, измены Джигурды оказались 100% клеветой, навязанные злопыхателями! Я потрясена! Дала возможность Джигурде отозвать свой иск о разводе!" – сообщила она в своем Instagram.