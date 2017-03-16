Мама о роковой прививке Юлии Самойловой

Мама представительницы России на "Евровидении-2017" Юлии Самойловой Маргарита рассказала о тех страшных днях, когда заболела ее дочка и никто не мог ей помочь. Причиной недуга стала роковая прививка.

Талантливая вокалистка Юлия Самойлова, прикованная к инвалидному креслу, выступит в мае в Киеве с проникновенной композицией Flame Is Burning. У многих, кто слышит эту жизнеутверждающую песню, наворачиваются слезы на глаза.



Артистка поет буквально с пеленок. Красивое лицо, сильный голос, идеальный слух, море обаяния – все говорило о том, что Самойлова добьется успеха на сцене. И даже злополучная прививка от полиомиелита, давшая осложнения, не смогла помешать таланту найти свое место под солнцем.

"Я не сразу поняла, что у Юленьки начались проблемы из-за прививки. Дочери уже исполнился год, когда она вдруг перестала вставать на ноги. А ведь до этого она уже сделала первые шаги", – вспоминает мама исполнительницы Маргарита.

Врачи успокоили женщину. Сказали, что ее девочка упала, испугалась и не может преодолеть фобии. Пообещали, что все пройдет через какое-то время.

"Спустя два-три месяца я начала бить тревогу. Мы показывали ребенка разным специалистам, ездили к известным врачам в другие города – одни успокаивали, а другие, наоборот, ставили крест на моем ребенке. Но меня не покидала вера, что все будет хорошо! Я говорила себе: "Это мой ребенок, я буду за него бороться!" Меня никогда не тяготил диагноз моей дочери", – призналась мама певицы.

Ее во всем поддержал любящий супруг. "Я и мой муж с самого начала настроились на положительное восприятие данной ситуации, старались жить полной жизнью и воспитывали Юлю так, чтобы она выросла самостоятельным ребенком", – цитирует Маргариту сайт "Комсомольская правда".

До третьего класса мама отказывалась сажать Юлю в инвалидное кресло. "Даже в школе она занималась с детьми, сидя за обычной партой. Мы всей семьей, несмотря на все обстоятельства, старались жить полной и счастливой жизнью, – отметила Самойлова. – Жили как хотели, как нам нравилось, не обращая внимания на сочувствующие взгляды".

Учителя Юлии рассказывали журналистам, что она была самостоятельным ребенком. "Я ее готовила к жизни. Даже дома мы уборку делали вместе: я мыла полы, а Юля пыль вытирала и выполняла любую работу, которая была ей по силам. Еще неизвестно кто кого поддерживал: я – ее или она – меня", – с улыбкой сказала мама певицы.

К слову, Юлия сейчас находится в Финляндии. Девушка проходит необходимые процедуры после того, как в прошлом году перенесла сложнейшую операцию. По словам артистки, ей делали рассечение вдоль всего позвоночника – от головы до копчика. Если бы операции не было, пошли бы осложнения на внутренние органы.