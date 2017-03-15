Уехавшая в Финляндию Самойлова рассказала об операции

Юлия Самойлова пережила сложнейшую операцию. Теперь уехавшая в Финляндию на плановый осмотр представительница России на "Евровидении" проверяется, нет ли деформаций.

В настоящее время певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова находится в Финляндии. Девушка проходит необходимые процедуры после того, как в прошлом году перенесла сложнейшую операцию. По словам артистки, хирургическое вмешательство и восстановление обошлись ей в сумму около 50 тысяч евро. Таких денег у семьи Самойловой не было, поэтому Юлия бросила клич о помощи в социальных сетях, и небезразличные люди откликнулись.

Операция заняла шесть часов вместо девяти, сообщила Юлия. "Мне делали рассечение вдоль всего позвоночника – от головы до копчика. Если бы операции не было, пошли бы осложнения на внутренние органы. Мне уже тогда было тяжело: мышцы не держали спину, сидеть было сложно, сдавливался желудок, я не могла нормально есть. С дыханием были проблемы. Операция была опасная, меня отговаривали. Семья была в шоке, потому что все боялись. Но я прислушалась к внутреннему голосу и Бог помог", – цитирует Самойлову сайт "Комсомольская правда".

Сейчас медики следят за тем, как реабилитируется Юлия. "Врачи внимательно обследуют меня, берут анализы, смотрят, нет ли деформаций, правильно ли все срастается", – сообщила певица. Примечательно, что Юлия, если бы была возможность, не стала бы ничего менять в жизни. "Все идет своим чередом. Все так, как должно быть..." – уверена исполнительница.

Между тем стало известно, что представительница России на "Евровидении" сможет беспрепятственно въехать на территорию Украины, где с 9 по 13 мая будет проходить конкурс. Это означает, что на время проведения музыкального соревнования в украинских стоп-листах появятся исключения. Об этом заявили организаторы "Евровидения". Информацию подтвердили и источники в украинском комитете конкурса, передает газета "Известия".