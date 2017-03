Самые опасные конкуренты России на "Евровидении"

Dni.Ru выяснили, с кем представительнице России на "Евровидении-2017" Юлии Самойловой придется сразиться за хрустальный микрофон. У певицы в инвалидной коляске есть несколько очень сильных соперников.

Уже известно, что Юлия Самойлова выступит с песней Flame Is Burning в первой половине второго полуфинала, который состоится 11 мая в киевском Международном выставочном центре.

Россиянке предстоит конкурировать с Белоруссией, Болгарией, Израилем, Эстонией, Литвой, Македонией, Нидерландами, Австрией, Ирландией, Румынией, Швейцарией, Мальтой, Венгрией, Хорватией, Данией, Сербией, Сан-Марино и Норвегией.

Букмекеры уже сделали первые прогнозы, отдав России шестое место в таблице финалистов "Евровидения", составленной на основании данных 11 европейских контор, принимающих ставки. Соперники у Самойловой все как на подбор. На официальном канале "Евровидения" уже можно оценить представленные на суд публики клипы конкурсантов.

Пальму первенства иностранные меломаны отдали итальянцу Франческо Габбани. Он уже одержал одну значимую победу: стал триумфатором ежегодного фестиваля Сан-Ремо. И теперь он представит свою страну на "Евровидении-2017". В качестве конкурсной песни певец выбрал композицию Occidentali's Karma. Европейцы считают ее победной. В клипе вместе с исполнителем отплясывает большая горилла, вероятно, артист возьмет ее с собой в Киев.

На вторую ступень иностранцы поставили Бельгию. Эту страну на "Евровидении" представит Элли Дельво, больше известная как Бланш (Blanche). Она считается очень сильной вокалисткой и прославилась в своей стране как участница шоу "Голос Бельгии".

Третье место зарубежные меломаны отдают симпатичному шведу Робину Бенгтссону, который исполнил композицию I Can't Go On. По отзывам зрителей, исполнитель поет и танцует не хуже, чем его земляк Монс Зелмерлев, победивший на "Евровидении" в 2015 году с хитом Heroes.

На четвертом месте уверенно держится Португалия. Миловидный певец Сальвадор Собрал набрал максимальное количество баллов по результатам голосования жюри и телезрителей. На конкурсе он выступит с чувственной композицией Amar pelos dois.

На пятую строчку ворвался представитель Болгарии – голосистый юный артист Кристиан Костов, блиставший в российском шоу "Голос. Дети" в команде Димы Билана. В Киеве 17-летний певец исполнит композицию Beautiful Mess. Его отец по национальности болгарин, мать – гражданка Казахстана. По мнению репортеров, это обстоятельство позволит конкурсанту рассчитывать на дополнительные голоса жюри "Евровидения".

На шестом месте оказалась россиянка Юлия Самойлова, а сразу за ней – на седьмом месте – европейцы видят певицу из Сербии Тияну Богичевич. Гибкая, фигуристая красотка живет и работает в США. Ранее она уже участвовала в "Евровидении" в 2011 году как бэк-вокалистка.

В десятку лидеров попал и длинноволосый представитель Австралии Исайя Фаербрейс с песней Don't Come Easy. Певец стал победителем австралийского X Factor и является кумиром местной молодежи.

Нельзя не отметить запоминающуюся композицию представителей Белоруссии на "Евровидении-2017 ". В Киеве выступит коллектив NAVIBAND с трогательной песней на родном языке "Гісторыя майго жыцця".