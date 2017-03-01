Эрнста попросили бойкотировать "Рейховидение" в Киеве

Константина Эрнста попросили бойкотировать "Евровидение": не посылать на конкурс представителя России и не вести трансляцию шоу. С таким предложением выступил депутат Виталий Милонов.

Виталий Милонов написал письмо Константину Эрнсту, попросив бойкотировать "Евровидение", которое пройдет в мае на Украине. В своем обращении к генеральному директору "Первого канала" Милонов отмечает, что Киев проводит "вопиющую антироссийскую и русофобскую политику". По словам депутата, в местных СМИ и украинском сегменте интернета "развернута настоящая вакханалия", а в самой стране "поднимает голову неонацизм".

Депутат настроен крайне категорично. "Участие наших артистов на данном конкурсе недопустимо ни в каком виде. Невозможно представить, чтобы советские граждане в 1943 году отправились бы на условный музыкальный конкурс "Рейховидение"! Мы, к сожалению, в нынешних реалиях – нежеланные гости в государстве, захваченном фанатиками, мечтающими уничтожить все самое хорошее, что есть между нашим и украинским народами", – цитируют Виталия Милонова РИА Новости. Также парламентарий призвал Эрнста проявить "патриотизм и гражданскую бдительность".

Милонов попросил генерального директора "Первого канала" полностью бойоктировать "Евровидение": не только не посылать на конкурс представителя России, но даже не вести трансляцию по ТВ.

Солидарен с Милоновым и его коллега Иосиф Кобзон. "Я согласен с тем, чтобы мы не участвовали в "Евровидении", чтобы не давать возможность русофобствовать в Украине", – заявил легендарный артист.

К слову, ранее с подобным призывом выступил поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров. "Я бы пропустил этот год по ряду причин, – заявил артист. – Просто разочарован этим конкурсом после прошлогодних интриг, когда страны голосуют законным евро, а кучка членов жюри при этом ставят нам "ноль" и сводит счеты с неугодной и неудобной страной, тем самым наказывая нас, это настолько некрасиво... Мне всегда казалось, что "Евровидение" – конкурс песни, а не политики. И в прошлом году я первый раз для себя, когда все кругом говорили, что это политический конкурс, наконец-таки в этом лично убедился, хотя до последнего в своей жизни верил в чудеса и сказки, в честность и порядочность".