Вести "Евровидение" в Киеве будет однополая троица

Стало известно, кто будет ведущим конкурса "Евровидение", который в 2017 году пройдет в Киеве. Организаторы решили не прибегать к традиционному в таких случаях дуэту мужчины и женщины. На сцене будут ведущие Александр Скичко и Владимир Остапчук, следует из материалов портала Eurovision.tv. Их задача – объявлять номера конкурсантов, проводить телемосты с другими странами, общаться со зрителями и озвучивать результаты голосования. Компанию им составит Тимур Мирошниченко. Он будет вести репортажи из комнаты, где конкурсанты готовятся к выходу на сцену и ждут вердикта жюри после выступления.