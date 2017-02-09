Елена Летучая рассказала о ребенке

Елена Летучая дала откровенное интервью. Популярная 38-летняя ведущая призналась, что мечтает стать многодетной матерью.

В 2016 году Елена Летучая вышла замуж. "В Юре меня притянула его искренность. Когда он сделал мне предложение, я не раздумывала ни секунды, потому что уже давно поняла – это полностью мой человек", – заявила ведущая,

По признанию телеблондинки, она всегда мечтала, чтобы рядом с ней был не просто муж, а мужчина-друг, компаньон, любовник и отец ее детей. При этом Летучая не скрывает, что задолго до замужества окружение не раз предлагало ей родить.

"Я никогда не хотела быть матерью-одиночкой и рожать ребенка без семьи. Мне хотелось видеть рядом мужчину, на которого я могу опереться и быть уверенной в нем, с которым мне будет комфортно, спокойно, кто будет авторитетом для меня", – объяснила Елена.

Фото опубликовано Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) Янв 16 2017 в 12:55 PST

После того, как она вышла замуж, Летучая мечтает родить. Причем ведущая хочет быть многодетной матерью. "Я была единственным ребенком у родителей, поэтому с детства мечтаю о большой семье. Надеюсь, у нас с Юрой будет не один и даже не два малыша. Я очень люблю детей и хочу, чтобы наша семья стала еще больше", – цитирует Елену Летучую Woman.ru.

Напомним, в августе 2016 года на жарком греческом курорте Санторини Елена Летучая стала женой бизнесмена Юрия Анашенкова. Большую часть медового месяца новоиспеченные супруги провели на Мальдивах, а после отправились на Бали. Завершился "морской тур" телеблондинки в Сочи.