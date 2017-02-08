Няня избила Татьяну Тарасову

Тренер перенесла операцию на позвоночнике. И теперь от долгого сидения у нее отнимается нога.

Прославленный тренер Татьяна Тарасова на грядущей неделе отметит 70-летие. Она воспитала множество олимпийских чемпионов, мировых звезд фигурного катания. И считает, что добиться хороших результатом можно только каторжным трудом.

"Меня в свое время тоже заставляли, даже били, не родители – няня, но водили на каток. Когда хочешь получить результат, приучаешь ребенка терпеть, работать, слушать и слышать педагога, – уверена Тарасова. – Плачет? Ничего. Кто знает, сколько ему придется еще в жизни плакать. Думаете, мне просто было? Я детство, юность провела на сборах, на железных койках. Утром подъем – и бегом. До самого вечера. В погоне за профессией. А в 19 лет травма серьезнейшая. Трагедия для меня страшная. Но собралась, отошла от слез".

Последствия той травмы сказываются, видимо, и сегодня. "Я не юная девочка, на свой возраст себя и ощущаю, с трудом хожу, у меня больная спина, сложно долго сидеть, потому что перенесла серьезную операцию на позвоночнике. Чем дольше сижу, тем больше отнимается нога", – призналась Татьяна Анатольевна.

Рассказала она и о том, чем занимается вечерами после тренировок, консультаций сборной России по фигурному катанию, телесъемок и чтения мотивационных лекций в "Сколково". "Приходишь домой, все выключаешь, чтобы было тихо. Лежу на диване, смотрю телевизор, читаю. Лежу, потому что спина больная, железная она у меня", – цитирует Тарасову журнал "Антенна-телесемь".

