Бородина заткнула за пояс Бузову

Ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина, по мнению фанатов, превзошла коллегу по цеху Ольгу Бузову. Она записала видео, в котором исполняет песню Алены Апиной "Электричка".

В ролике Бородина порой фальшиво, но весьма старательно подпевает Апиной. На несколько секунд в кадре появляется улыбчивый водитель звезды.

Фанаты ведущей сошлись в том, что их любимица поет гораздо лучше, чем ее коллега по цеху Ольга Бузова. "В сто раз лучше поешь, чем Бузова", "Голос – шик. Лучше бы вы, Ксения, в певицы пошли, чем безголосая Бузова. Как всегда, у кого нет голоса, тот лезет в певцы и думает, что он профи, а у кого есть хорошие данные для пения, не поют", – констатировали поклонники. Впрочем, нашлись и те, кто посчитал, что Ольга даст фору Ксении. "Да, Ксюш, до Бузовой тебе далеко", – высказалась одна из девушек.

Видео опубликовано borodylia (@borodylia) Фев 6 2017 в 7:39 PST

Кое-кто предупредил ведущую, что подобное поведение на дороге небезопасно. "Лучше бы водителя своим дуэтом не отвлекала, чтоб никто от пения не пострадал", "Лучше остановитесь и пойте на здоровье", – посоветовали пользователи.

Тем не менее Ольга Бузова, похоже, не боится конкуренции и продолжает штурмовать хит-парады. Композиции в ее исполнении "Привыкаю" и "Под звуки поцелуев" остаются на пике популярности. Правда, в Сети появилось множество шуток на эту тему. Один из интернет-блогеров Мишаня Лермонтов, к примеру, недавно опубликовал ролик, в котором предстал в образе светской львицы.