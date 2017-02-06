Лера Кудрявцева возмутила своими словами

Лера Кудрявцева дала интервью, в котором сообщила, что ленится следить за собой, а ее внешность – результат генетики. Слова 45-летней ведущей возмутили общественность.

Лера Кудрявцева заявила, что ей лень следить за собой. "Мне всегда жалко времени на себя. Единственное, что мне нравится – это массажи, и вот их я периодически делаю. Но если честно, даже эта процедура присутствует в моей жизни только потому, что это необходимость – у меня болит спина, и массаж мне прописал врач. А если говорить о косметологии, я все это ненавижу и жутко боюсь. Пожалуй, у меня очень хороший гример, вот и все", – сообщила ведущая.

Более того, по словам телеблондинки, в ее жизни нет никакого спорта, на диетах она не сидит. "Спасибо маме и папе, всем моим предкам, которые дали мне такую генетику. И я ни в коем случае не лукавлю", – цитирует Кудрявцеву Woman.ru.

Слова популярной ведущей буквально возмутили читателей. В частности, они обвинили Леру в обмане. Дескать, как она может говорить о генетике, когда ее внешность перекроена пластическими хирургами и уколами ботокса.

Фото опубликовано KUDRYAVTSEVA VALERIYA (@leratv) Янв 19 2017 в 2:33 PST

"Зачем так никчемно врать без надобности? не проще ли промолчать, ведь вся же в филерах и губы, как гусеницы. Ничего не имею против, каждому свое, но про спасибо маме спасибо папе, что я такая красота – это явно перебор", "Вот уж точно! Кудрявцева как ходячая реклама салона красоты – ничего своего не осталось, включая си...ьки((", – высказались об интервью Кудрявцевой некоторые блогеры.

Фото опубликовано KUDRYAVTSEVA VALERIYA (@leratv) Сен 9 2016 в 6:40 PDT

Кто-то припомнил передачу "Секрет на миллион", где гостем Леры стал историк моды Александр Васильев. "Кудрявцеву сильно задело когда Васильев в секрете на миллион в глаза ей сказал что у нее все сделанное, она даже рот открыла от удивления", – напомнил комментатор.

Пользователи Сети явно обиделись на слова Кудрявцевой. "Ничего нет унизительного, что женщина строго следит за собой и что-то колет, но считать окружающих идиотами слепыми – перебор", "А можно фото мамы с папой в студию? Что за мода у сегодняшней "элиты" врать и не краснеть. Реально за кого публику принимают", "Так и хочется ее умыть и сказать что в ее возрасте врать не солидно уже", "Первая мысль возникла, взглянуть на папу и маму. У них тоже лицо парализовано ботоксом, так что лбы блестят, аки тарелки и посудомойки?", "Ну, видно же, что лицо опухшее от филеров и закатано ботулутоксином. От стакана воды губы так не надуваются, потеряв все природные очертания, и брови к затылку не натягиваются", – высказали свое мнение блогеры.